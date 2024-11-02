劉德華為補償取消場次觀眾　貼心加開日場︰等了11年的fans在嗎？

由於31/10在台北舉行的《今天is the day劉德華巡迴演唱會》，因為打風而取消，令不少成功撲飛的歌迷心情壞透，一位「等了11年的fans」的哭訴場面更令人印象難意。而在取消當日，劉德華的團隊已宣布將受影響場次，調到今日（11月2日）中午12時舉行，盡量滿足觀眾。

今日（11月2日）中午12時，華仔再度舉行「首場」演唱會，為受影響的歌迷作出補償。（影片截圖）

補場於早上10時30分已安排觀眾入場，準時12點正式舉行《今天is the day劉德華巡迴演唱會》台北站「首場」，華仔在一片掌聲不絕之下狀態大勇的現身，連唱三首耳熟能詳的作品，令現場氣氛升溫。

華仔一出場亦不失幽默，叫大家假裝是晚上7:29吧！（影片截圖）

心情大靚的華仔不失幽默，跟粉絲笑說︰「不用擔心 ，我們假裝是前天晚上，我們從頭再來 ！在過去的那一天，我在網上看到那些等了11年的fans，有你們在嗎？」這個問候非常窩心。華仔續說︰「我未試過中午開演唱會 ，我們就假裝是晚上7:29吧！」由於當晚演唱會原定7:30舉行，故華仔叫大家扮成開騷前一分鐘。

首場演出大獲好評，但休息一晚後，便再次上台再作演出，隨後休息數小時又要為晚上個唱準備，可謂為樂迷再次展現鐵人本領。(大會提供)

演唱會後華仔對於現場觀眾的熱情和反應，很窩心的說︰「現場的觀眾很厲害，辛苦都是值得的！他們畢竟等了11年！」完成中午「首場」演唱會後，華仔稍作休息，便於晚上為第三場演出作準備！