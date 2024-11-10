楊千嬅雲南昆明 10°C 世巡熱度攀升 千8米高原與樂迷初冬同賞煙花

楊千嬅MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會踏入倒數階段，昨晚於昆明完成第44場最後一場戶外場地的演出。經歷春夏秋冬，千嬅今場更以破自己紀錄一場唱43首歌的紀錄完成；雲南現場雖然只有十度，但千嬅無懼天氣寒冷，落力的演出，再加上首次有真煙花效果，28000名觀眾們歡呼聲此起彼落，為這場演出留下美好難忘的回憶。

千嬅開場前對最後一場戶外場次已稍有感觸，直言「天下無不散之筵席」，雖然戶外場次比較大壓力，要顧及的事情比較多，但她仍然感謝團隊們的愛心，終於走到這場。臨近收官，千嬅絕無欺場，為觀眾預備的驚喜更是一浪接一浪；首先絕對是巡演以來的首次真煙花效果、之後隨即換上新服裝、更加的是連唱43首，成為暫時巡演唱最多首歌的一場。千嬅於演出後更開直播表示，自己是說得到做得到的人，想做就做，必定會帶驚喜給每一個地方的觀眾。

演唱會上，她再次感謝每一位買票進場的觀眾，她從來沒有想過自己音樂路上能在海拔1800米多的昆明雲南開唱，更笑說：「這裡是高原，是嗎？ 唔好講笑，真是有點暈，但真的很開心。」而且今天也是特別的不捨得，因為在戶外場演出的確是很大的挑戰，因為要保持每一場，都好像第一場的演出，才對得起觀眾。也必須把自己提升到一個很穩定的演出，才能把這麼近和那麼遠的觀眾都可以感受到Live的演出，感謝觀眾的雙向奔赴，給她力量繼續向前和進步。

千嬅於encore 部份唱出《飲酒思源》，感謝過去所有的音樂，所有的歌曲，沒有過去的她，沒有過去的歌迷，不能累積到今天，現場觀眾再一同大合唱，場面令人感動。最後一場的戶外演出，丁生雖然不在現場，但亦非常緊張，千叮萬囑她上台時如果覺得凍，一定要以保暖為先，靚是其次。兒子Torres 更特別來支持她的演出，除了看Show外，更把握時間暢遊了雲南當地的風土人情，非常開心。