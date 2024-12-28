新城頒獎禮丨姚焯菲趁休學盡情發展事業　望明年After Class合體

姚焯菲（Chantel )在新城頒獎禮上奪得「勁爆躍進女歌手」金獎，台上表示奪獎是奇蹟。她接受訪問時解釋是因為今年投放較少時間在音樂上，所以幕後功勞比較大。Chantel 表示休學一年的時間將會用來做音樂，6月亦會参演舞台劇。她說：「我會一邊拍劇一邊唱歌，6月尾有舞台劇，冇信心同有啲緊張，希望早啲知道詳情。」Chantel強調一定會再讀書，但暫時未知會留港抑或到外國，但一定不會像詹天文到內地讀音樂。「我有報緊學校，到3月會知有咩offer ，好多人問我想讀咩，但我每日都變緊，我而家有興趣係BBA(工商管理學）同音樂。」

姚焯菲（Chantel )在新城頒獎禮上奪得「勁爆躍進女歌手」金獎。（鄺鈺瑩攝）

Chantel覺得拎獎係奇蹟。（鄺鈺瑩攝）

聖誕剛過，問到有沒有收到一些「好kam」的聖誕禮物，Chantel 表示：「又冇，但我想喺度呼籲大家唔好再送小菲象，好多謝大家嘅心意，但我屋企真係好多。寫信我會睇，所以大家可以寫信，（有冇夾埋啲相畀你？）唔好，咁真係會kam 。」另外，問到After Class 明年會否有望合體，Chantel 表示：「已經有一段時間冇合體，但希望可以。（有冇搵炎明熹Gigi?）佢好似去咗旅行。」

一班得獎歌手。（鄺鈺瑩攝）