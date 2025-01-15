謝霆鋒演唱會2025｜以往最搶手演唱會場地一定是紅館，但從2025年開始就變了啟德體育園。之前有消息指，港台兩邊都有歌手齊齊爭住做第一個入「園」，但之前公布的周杰倫、Coldplay都非本地歌手，而謝霆鋒今日宣布4月在啟德主場館開兩場演唱會，成為首位香港歌手宣布於啟德開騷！

謝霆鋒去年在王雙駿音樂會上唱了幾首歌，而足以讓全場High爆，催他開騷！（資料圖片）

今日（15日），謝霆鋒社交平台貼出演唱會海報，以及一段他在場內自彈自唱的片段，海報一望而知於香港啟德主場館拍攝，一個人一結他蓄勢待發，像他17 歲入行，帶著對「熱愛音樂」，勇闖娛樂大世界。而Caption寫住：「#EvolutionNicLive #謝霆鋒進化演唱會 #啟德主場館 #StayTuned」讓粉絲期待不已！

謝霆鋒演唱會2025啟德｜最新資訊

演唱會日期：25-26 / 4 / 2025

演唱會時間：7:30PM

演唱會地點：啟德主場館

演唱會票價：HK$1380 / 1180 / 980 / 680

謝霆鋒演唱會2025｜優先訂票資訊

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演唱會將於4月25至26日在啟德主場館開兩場，票價為$1380、$1180、$980及$680。

這次霆鋒的演唱會海報選址直接於啟德主場館拍攝，據知連他的新歌MV也於啟德主場館場內拍攝，預早帶大家感受一下這個新場地。歌迷等足25年，拍海報的Teaser一出，不少歌迷隨即瘋狂留言，「等足25年終於等到！」「有生之年終於等到你！」「一定要撲到飛」。

片段先影住霆鋒行出場的背影。（IG@chefnicookies）

彈結他。（IG@chefnicookies）

在球場上彈結他，超有型！（IG@chefnicookies）

預告片的髮型，近霆鋒近照上的髮色一樣。（IG@chefnicookies）

這次霆鋒的演唱會海報選址直接於啟德主場館拍攝，據知連他的新歌MV也於啟德主場館場內拍攝。

謝霆鋒上次在香港開大型個唱，已數到2000年紅館的《Viva Live謝霆鋒演唱會》，當時他更是最年輕登上紅館舞台開騷的男歌手，且一口氣開了六場。雖然其後他都有去其他場地開音樂會，但以個人演唱會來說，就未有紅館般大規模。

謝霆鋒上次在香港開大型個唱，已數到2000年紅館的《Viva Live謝霆鋒演唱會》，當時他更是最年輕在紅館開騷的男歌手。

歌迷這些年來一直催謝霆鋒開騷，就連王雙駿都叫大家幫手催吓，笑指連「拉姑」狄波拉試過催他開騷都冇用。霆鋒一向多瓣數，又曾表示不想再做跟過往一模一樣的事，要物色適當場地才會考慮，而如今終於落實在啟德主場館開演唱會！

謝霆鋒去年在王雙駿的音樂會做嘉賓，向觀眾表示：「掛住你哋。」（資料圖片）