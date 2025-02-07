NewJeans香港演唱會｜宣佈三月登亞博同時公開全新團名作短期活動

南韓女團NewJeans因合約爭議，決定改名重新出發。她們今天藉由宣布3月出席ComplexCon香港音樂節，公開全新團名NJZ，令歌迷喜出望外。



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NewJeans成員們Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein上個月曾在社群平台公開徵求臨時團名，最後「NJZ」作為短期活動名稱。她們先前強調「不會放棄NewJeans這個名字」，但她們和經紀公司ADOR的糾紛未解，很難再使用先前團名。

ComplexCon主辦方表示：

「NJZ（前NewJeans）將登上Complex Live舞台，這是她們更改團名後的首個活動，勢必吸引眾多粉絲的目光。」



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成員Minji受訪時也說對此次表演充滿期待：

「這是我們以NJZ之名首次登台，能展現全新的樣貌讓我感到非常興奮，這次演出對我們來說意義非凡，我們期待向全球粉絲分享新的音樂，這將是難忘的時刻。」



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