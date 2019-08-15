【布志綸】面對挫折堅守信念　自我解放、重拾熱情All Back歸位

生活，教我們忘掉了理想，放下了尊嚴，甚至拋開了良知。說好了的歌唱夢，用文字追逐理想，最後卻被銀行戶口的數字挾持，淪為城市地下輸送帶上的一件貨物。

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//一生只得一次 即使出於污泥//

覺悟，從來只需要一秒，就發現從前的自己，是多麼的無知。《All Back》除了是Alan布志綸不會梳的髮型，同時也是「師兄弟歸位」的象徵。

本來計劃上年推出的《ALL BACK》，因Alan要歸位準備Mr. 十周年演唱會，而延至7月15日才正式派台。（MV截圖）

完成了跟Mr.兄弟們的十年之約後，Alan馬不停蹄，繼續自己「Another Me」的音樂企劃，用這闋歌《All Back》，用行動向樂迷展示另一個自己。

畢竟在樂迷眼中，Alan的名字幾乎與搖滾掛勾，但這次跟Doughboy，合寫出非常Groovy的電子作品，教樂迷刮目相看。

被生活挾持久了，由反抗變成逆來順受，最後麻木了，不痛不癢。面對梁栢堅的文字拯救，我們竟以為這是對我們的一場綁架。我們被解放到自己的夢園，拾回自己的結他，所有回憶、熱誠，完全歸位。

「一下撳掣已就位 同感覺大家都歸位」（MV截圖）

所以Doughboy的饒舌風暴後，曲風一轉，回到Alan最熟悉的搖滾編曲。

「不會為你再下跪 如今我在這立誓」

吐出最堅定的一句，宣佈自己強勢回歸。

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流．不能只有我聽到．55】Alan布志綸 ft. Dough-boy《All Back》」​】

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