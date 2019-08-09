周慧敏捷運車站大暴走？小巨蛋開騷貼地搭捷運　自費搭車竟爆𤓓事

周慧敏明天將於開唱，適逢利奇馬颱風襲台，為避免影響彩排日程，她提前抵台，多了些空檔，昨天除了重遊《等一個人咖啡》拍攝地，如願搭到台北捷運到台北小巨蛋站，開心與工作人員分享：「我剛剛去坐捷運了，很方便、很快哦！」

周慧敏赴台舉辦演唱會，不忘重遊《等一個人咖啡》拍攝場地影相打卡。（IG@vivianchowwaiman）

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周慧敏4月來台宣傳，就透露一直很想搭台北捷運：「以前來台灣宣傳的時候，台北還沒有捷運，現在捷運已經四通八達了，就一直很想坐坐看」，昨天她一踏進捷運站，就興奮地像孩子般，從看地圖、確認價格到投幣，都自己來，沒想到把票發給大家後，才發現少買了自己的票，出糗的她立刻手刀衝回售票口再買一次，速度之快完全沒偶包！

周慧敏昨天終於如願搭到台北捷運，興奮買票卻獨漏自己。（IG@vivianchowwaiman）

雖然只坐2站，但仍有搭乘捷運的民眾認出她，興奮大喊：「我等等出站要去買樂透！」周慧敏一時沒有意會過來，小聲詢問工作人員：「為甚麼啊？」工作人員笑說：「因為坐捷運碰到周慧敏，覺得很幸運啊！」周慧敏才恍然大悟，笑說：「希望她們中獎！」周慧敏的捷運初體驗相當滿意，今天她則閉關在台北小巨蛋，為明天的「一萬天荒愛未老」出道30週年演唱會專心彩排。

周慧敏「一萬天荒愛未老」出道30週年演唱會造型極華麗。（Facebook@VivianChowWaiMan2013）

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