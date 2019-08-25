【菊梓喬演唱會】側田現身合唱《命硬》：我畀佢走過嘅路感動而嚟

菊梓喬（Hana）首個演唱會《只想與你在一起》一連兩場於九龍灣國際展貿中心舉行，頭場因受示威活動影響，會場附近交通嚴重受阻，而Hana所屬的星夢娛樂集團雖然有為歌迷安排接駁交通，但仍被歌迷抱怨通知時間太晚，及因示威地點與演唱會場地太接近，未有給予歌迷足夠時間安排交通，和妄顧他們安全。雖然兩場演唱會亦受社會示威活動影響，但演出仍能順利舉行，讓Hana完成頭場演出便發文感謝歌迷：「你們為了來支持我實在太辛苦大家！能夠為大家演出是我這生的榮幸！大家安全平安是最重要！對不起，要大家辛苦了！」同時亦懷着感恩又興奮的心迎來尾場演出。

Hana穿上一身白紗，以氣勢磅礡的《飛蛾撲火》揭開演唱會的序幕，接着便唱出《你就是天下》、《久別重逢》，為歌迷帶來一連三首古裝劇集主題曲經典。

Hana以一襲白紗長裙現身，為歌迷帶來一連三首古裝劇集主題曲組曲。(梁碧玲攝)

「今晚係我第一次嘅個人演唱會，一連兩場，今日已經係尾場。」Hana語帶不捨的看着台下歌迷續言：「今次演唱會其實好大挑戰，平時我唱三首歌就會暈㗎啦！今次特登為咗演唱會練咗體能，哎呀！我要飲水，唔記得咗！」雖然在唱歌時看似十分淡定，不難看出她的緊張，背向歌迷喝了口水的她再說：「啱啱幾首歌我都好鍾意，好淒美，唱到我都有少少想喊。但之後我想要唱嘅係我出道初期嘅歌，請大家珍惜同父母嘅緣份，我作曲嘅《七歲》。」音樂落下，歌迷熱烈的歡呼聲為Hana送上最有力的支持。

Hana一連帶來兩首她初出道時的作品——《七歲》和《今天的我》，在首個演唱會唱着這些歌似是特別有意義，曲終後她回想出道初踏台板的時候：「當時真係好緊張，要同大家介紹自己，同要介紹呢隻歌，真係要定定驚先！」便請出同門師弟古家峯（Johnny）作嘉賓，二人合唱《欲言又止》後，Johnny便為大家表演首隻派台歌《幸運兒》。

師弟古家峯與她合唱《欲言又止》。(梁碧玲攝)

Hana換上俐落褲裝後，曲風也同時變成搖滾，為歌迷演唱一系列重新改編的《鋼鐵有淚》、《回到以前》及《別再怕》，她更久違地彈起結他彈唱。「你哋鍾唔鍾意呢幾首重新改編嘅歌呀？其實我今次改編歌係想重拾追夢嘅感覺，18歲嘅我係好鍾意音樂，而搖滾嘅歌係深深咁改變咗我。依家諗返起，追夢並唔可怕，只係以前嘅我唔夠堅強、唔夠勇敢，冇去聽一聽自己心裡面嘅聲音，希望如果你哋迷惘嘅都可以靜落嚟，聽一聽自己內心嘅聲音。」一頓後，她繼續剖白：「接落嚟，我想唱一啲以前陪住我追夢嘅歌，嗰啲我喺旺角火車站出面、尖沙咀busking唱過嘅歌，送畀你哋《幸福之歌》，希望你哋都會幸福！多謝你嚟今日嚟到陪我完成夢想！令我夢想成真！」

側田被Hana追夢過程感動，特地從外地飛回來與她合唱《命硬》，以行動支持她。(梁碧玲攝)

相信令Hana更意想不到的是，有一首歌一直陪伴着她走過大大小小的駐唱，而這首歌的主人今晚也現身支持她，和她在這個對她相當有意義的一晚合唱《命硬》，這位歌手便是側田，對於側田的驚喜現身，全場歌迷都陷入瘋狂！歌畢，側田鼓勵Hana:「恭喜你，我都好為你開心，真㗎！我當時好欣賞你唱歌，但我都好欣賞你嘅路程，Hana係捱出嚟，但唔好滿足，你要繼續用音樂去努力！」

希望菊梓喬繼續唱好歌！(梁碧玲攝)