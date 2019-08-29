【深夜食堂】S.H.E解散田馥甄單飛唱主題曲　有歷練的人一聽即喊

《深夜食堂》是近年其中一部廣為人知的日劇，故事劇本改篇自安倍夜郎的漫畫，雖然低成本製作，但這間「深夜食堂」裏身份背景成謎、左眼掛上一道淡淡的舊刀疤老闆，除了成功每晚以食物溫暖每顆孤單沉重的心和空虛的胃，亦讓觀眾從他們的宵夜所吐訴的生活故事中得到治癒和撫慰。因在各國成功累積了很多食客，所以也陸續的開拍了其他版本，而其中一個電影版本《深夜食堂2019》的主題曲《不晚》，由台灣歌手田馥甄（Hebe）主唱，這次她抽走了過多的唱法技巧，反而融入更多感情於歌詞和旋律之中，就似是食堂裏溫熱的食物，暖心暖胃又能填飽心靈。

深夜闌珊 當那一盞燈又 為我而溫暖

有的時候人總會鬧別扭，有些真心的心底話對着最親密的人反而說不出口，但對於萍水相逢的陌生人時卻輕易吐訴心聲；或是因為曾經的猶豫，已經錯過了那個以為是永遠的最親密的人，今天的委屈只能默默吞回。這家食堂的營業時間，正正就是你每天的結束以後，到明天的開始以前，除了菜單上的食物，只要老闆能煮的都能點，因為「人再怎麼悲傷，還是會肚子餓」，與其悶着滿肚子的屈結，倒不如點一道和你心情相應的食物，與老闆和那些熟悉的臉孔分享心中的包袱，換來一晚最真摯的關心和溫暖。

深夜食堂的經營時間為每天晚上凌晨12時到清晨7時。 （《不晚》MV截圖）

謝謝你的那一份微笑 原來到何時 愛都不難

在《深夜食堂》的食客中，他們所帶來的故事可能是親情、愛情、友情或生活的不順利，但或許就像老闆所說的：「已經做了的事沒法挽回，但重要的是今後該怎麼做。每天只懂得埋怨卻甚麼都不做的人，嘴裏說着『無法回頭』的藉口，只是逃避。」人生本來就是由悔恨歡笑交織而成，像食物味道也有酸甜苦辣，食客的故事就如普通人一樣，也如食客的家常小菜一般，可能清淡平凡，但也應該像是老闆對待每一道菜的態度，絕不含糊蒙混過關，不同的晚上，在老闆和其他的老主顧送上的關心，簡單的卻能為失落人注滿力量，就像歌詞中的「如果終究要淚流，誰不想哭到最後，能有雙手來緊握」，讓別人知道「從一個夜晚，至少能夠不再怕勇敢」。

田馥甄繼《小幸運》後，再推《深夜食堂》主題曲《不晚》撫慰歌迷和觀眾的心靈。（《不晚》MV截圖）

「是不是有時對素昧平生，生活毫無交集的人反而更能脫下武裝，脫口說出自己的脆弱與人生的難。無論是正經歷着甚麼，我想用這首歌給你一個最深最大的擁抱，用歌聲與你道晚安，願你一切安好。」田馥甄跟歌迷分享新歌時所寫上的文字。《不晚》是她出走華研後，自立門戶再加入新唱片公司「何樂音樂有限公司」的第二首作品，不少歌迷也留言指她的聲音的確有着撫慰人心的魔力，用溫柔卻有力量的嗓子擁抱每一顆討拍的心靈，就像老闆以最簡單的料理溫暖食客，只需要戴上耳機就能走進那間只在深宵營業的食堂。