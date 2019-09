Shine十八年兄弟情玩完? 徐天佑一句留言暗示割蓆

自香港的反修例運動開始,不少藝人也在社交平台上發表意見,其中立場較鮮明的,絕對要數上Shine成員徐天佑。昨晚(9/9)他再次於Facebook及IG上發表聲明,表示自己永遠與香港人同在,不割蓆、不篤灰、齊上齊落。

不過粉絲在發文底下留言,問到Shine是否也「齊上齊落」時,天佑卻黯然回覆一句:「No More Shine」,不少網民紛紛感到震驚,亦有人留言安慰天佑:「仲有大把手足。」

天佑其後又再發文道:「壞人當道 我係一個好人 如果我賴嘢。希望你會相信我係一個好人。#說好的 #核爆都唔割 大家加油 我撐你 暫別。」內容雖耐人尋味,卻又似是意有所指,到底他所講的暫別,是意指Shine,還是自己因受壓而需要暫別社交平台?



娛樂圈中,過於敢言,可能會面對失去工作機會的壓力。有人猜想天佑的一句「No More Shine」可能是為了保護自己的兄弟黃又藍而割蓆,亦有人認為又藍與天佑很可能持不同政見,回朔到7月,天佑曾發文說:「有人同我講:不如你唔好講嘢啦。」當時已有人猜想那人是意指又藍。

天佑接受傳媒訪問回應Shine是否拆夥一事時,亦示意受壓:「Sorry,四面受敵,I can't say anything。」不過Shine經理人則否認二人拆夥,更表示將來有演唱會會再一起工作。