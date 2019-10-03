陳珊妮《成為一個厲害的普通人》MV彩蛋　致敬盧念凱一幕放洋蔥

陳珊妮近日推出《成為一個厲害的普通人》MV，歌曲收錄於新碟《Juvenile A》之中。編曲只得一把木結他、陳珊妮的聲音，以及呂士軒的一段rap，如此簡單的結構卻蘊含巨大的力量，有網民形容為「懷柔而霸氣」。而且，歌詞與畫面都有著彩蛋，悼念盧念凱並為香港人打氣。

你看得出向盧凱彤致敬的彩蛋嗎？(MV截圖)

歌詞第一段：

原來生活不過是 停下來就傾倒的單車

帶走了他最愛的創作歌手 這才看懂 「慢性的無力感」是什麼

當中的「他」可以是陳珊妮本人，可以是歌曲中的主角，也可以是聽眾；而「最愛的創作歌手」是指盧凱彤。MV中一個男生騎著單車，畫面左至右推移，店鋪上方的塗鴉寫著「1986 Ellen Loo 2018」，正是盧凱彤的出生與逝世年份。

畫面出現象徵同志平權的彩虹旗，但轉眼變成黑白。(MV截圖)

歌詞第二段：



他第一次 感覺愛情漸漸死於行動

與七百萬人 逆向而來的惡寒交手

有人單身怕了啊 有人正逃離該死的家

大人們忙著包裝傷口藉口

補補縫縫 深怕再失去什麼

「與七百萬人 逆向而來的惡寒交手 」一句，「七百萬人」意指香港人，至於在面對甚麼困境則沒有深入解釋。畫面中一群年青人向前奔跑，由白天跑到黑夜，穿過繁華的城市，又穿過正在起火的大廈；要如何解讀則留待觀眾自行判斷。

年青年跑過正在起火的大廈，加上「有人正逃離該死的家」的歌詞，意境值得人深思。(MV截圖)

雖然歌詞前段比較灰暗，但最後一段為大家帶來希望：

我要成為 小王子的那朵玫瑰

我要成為 風之谷的一段配樂

我要成為 煙盒裡最後那根菸

我要成為自己 拒絕被世界改變



可以的 我們可以的 可以的

昂首闊步，走出自己的道路，我們可以的。(MV截圖)