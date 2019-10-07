【謝安琪演唱會】逆轉紅館思維　開騷「四不做」：有壓力但做得爽

謝安琪《kay isn’t me. Live 2019》紅館演唱會舉行在即，事隔3年再開騷，Kay自從加入「幻國文化娛樂」，與麥浚龍合作的確作出了不少風格上的改變，亦讓樂迷感受到更沉穩更成熟一面。每次推出新作也尋找著不一樣的突破，深信不少樂迷心目中，Kay今次再開紅館騷，也應該是跟大家所預期的「紅館演唱會」有所分別。「01眾樂迷」有幸在演唱會正式開始前，親身與Kay對談，了解整個演唱會的概念及流程，筆者可以在這裡首先說一句：「對，今次的紅館騷，並不是大家會經常看到的紅館騷。」 攝影：陳順禎

將於10月9日舉行《kay...isn't me. Live 2019》紅館演唱會的首場，不少樂迷也會好奇，這會一個怎樣的演出？ (陳順禎攝)

對談當日，當筆者知道演唱會的形式後，不禁問謝安琪：「其實你有冇擔心過？」Kay劈頭便是一句：「有壓力，不過做得爽！」這句「做得爽」，對表演者來說其實很重要，首先這能確定表演者必定以最佳心理狀態去做自己喜歡的事，其次透過演出形式，樂迷能再進一步了解，到底謝安琪是一個怎樣的表演者。

回到正題，為何說今次的演出會令Kay有輕微的壓力，因為今次謝安琪為自己的演唱會訂立了「四不做」，Kay道：「入紅館睇騷嘅觀眾，唔多唔少都會帶住既定期望，因為多年嚟紅館騷嘅模式已經植根喺大家心目中。」今次《kay isn’t me. Live》，除了謝安琪負責音樂及主題部份，其實Juno麥浚龍也主理了舞台視覺上的工作，要磨合並不容易，不過幸好二人也有同一個共識，便是不要被既定框框所限制，不要為做而做。喜歡看Alicia Keys、John Mayer的演出，Kay道：「佢哋可以妝都唔化，頭都唔梳咁行出嚟表演，因為佢哋做返自己最擅長嘅專業。我都會諗，可唔可以做一個最單純，以唱歌為主嘅演出呢？」所以今次演唱會與正常的紅館騷不同，不會有對話部份、不會有嘉賓、不會有舞蹈員、不會Encore。

今次演唱會，為了不被「紅館騷」所定型，Kay與Juno也決定了「四不做」，不說話、沒有嘉賓、沒有舞蹈員、不Encore。 (陳順禎攝)

定名為《kay isn’t me. Live》，今次演唱會其實包含了屬於謝安琪的部份，也有一個大篇幅是有關虛構角色「浦銘心」，當中更會補完一些唱片未提及的情節，屆時樂迷可以自行找出彩蛋，串連起MV中的故事。Juno分享：「由《勇悍‧17》開始，我哋已經架空咗一個世界，例如創作浦銘心嘅時候，佢嘅背景好神秘，有人覺得佢無父無母，永遠都係一個人。因為我哋想探討，背離傳統儒家思想，離開既定人生軌跡嘅生命。」所謂「離經叛道」，始終是Juno創作的命題，難怪今次演唱會，也要是一個不一樣的紅館騷。又可以透露一下，除了Kay的演出外，今次演唱會也加插了不少Juno特意拍攝的映畫，令觀眾更容易導入是次主題。

今次演唱會包括了浦銘心的故事篇幅，Juno表示：「大家會透過演唱會，進一步了解她的背景，甚至她的個性。」 (陳順禎攝)

不少人可能會好奇，到底《kay isn’t me》這個演唱會名字想表達什麼？謝安琪解釋：「其實呢個名係演唱會嘅起點，一開始我哋想講外界去閱讀Kay呢個一人，其實係帶有誤解同片面嘅睇法，但我唔介意，每個人被誤解都係無可避免。如果一個人冇被誤解過，當你被誤解嘅時候會覺得好辛苦。但喺我嘅工作當中，係經常被人誤解，個程度係去到會覺得自己嘅功用就係被誤解。但清晰一啲諗，被誤解嘅另一個解讀就係因為你個人多面向，代表住你嘅獨特，唔容易被人明白，都係人生中嘅美麗。」

不過Kay對於她的名字又另外分享了一個故事：「其實入行前有人叫過我改名，因為Kay呢個字好崎嶇、畸型、畸怪，總之相關連嘅事情都係唔好，改叫Katy或者Kate已經好好多。而且Kay只有單音，對於華人用開雙音節嘅名，咁樣並唔完整，不過我就係偏執地鍾意呢個名。」可以在這裡賣一個關子，Kay這個名字，將會跟演唱會裡第一首開場曲有關。

身處演藝圈的工作環境底下，藝人少不免會因不同情況而被誤解，Kay表示這也是她的演唱會命題來源。Kay isn't me，是希望大家能透過多面向去閱讀一個人，不要單從片面去了解。 (陳順禎攝)

至於在歌單方面，謝安琪今次的選曲或許會跟大家所想有出入，先不劇透歌單內容，但原因是跟今次演唱會主題有關，她解釋：「今次演唱會主題係想講，人生中的殘缺。本來做完3年前嘅《拾回演唱會》，我已經當嗰個係人生中最後一個演唱會，但今次難得再有機會，就好想透過呢個演唱會，好好地講一啲以前未講過嘅題材。」何謂人生中的殘缺，其實也跟我們的既定想法有關，Kay續道：「我哋由細至大都被灌輸一個概念，就係人生係美好。但隨著人長大之後，慢慢會發現我哋需要面對人生中嘅挫折，人生唔一定好似我哋嘅期許咁。呢種落差會令人迷失、傷痛，因為呢個重要嘅課題係從來都唔會有人教你，只能夠靠自己摸索。所以我希望透過藝術、表演，去承載呢個課題。」

對謝安琪來說，人生的美好，並不在於事事也能達到社會標準及期望：「如果人人都渴望得到一個普世標準先為完美，其實唔係一件好事。每個人嘅人生都應該唔同，生命裡面唔一定每件事都做得好好，我哋先有經歷，如果每件事都可以撳個制搞掂，人生就失去過程，而過程先係生命中最重要嘅一環。」主題環繞殘缺，與之對比的便是圓滿，Kay提醒大家觀看演出時不妨留意一下，整個演唱會當中會有不少圓形的物體。