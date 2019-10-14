SuperM同名迷你專輯登Billboard榜首　宣布11月開啟北美巡演

SuperM為韓國SM娛樂與美國Capitol Music Group共同合作企劃，由SM娛樂旗下各男團的部分成員組成新團體，主打歐美音樂市場，成員有SHINee的泰民、EXO的伯賢、Kai和NCT的泰容、Mark、Lucas和Ten。SuperM在本月4日推出首張同名專輯《SuperM》及於5日出道，Billboard昨日（13日）宣布該專輯登上200強專輯榜首，不負「K-POP復仇者聯盟」盛名，而他們亦隨即於11月展開北美《We Are The Future Live》巡演。

根據Billboard資料所指，SuperM同名專輯於美國發行了16萬8千張，截至10月10日，銷售數量為16萬4千張，讓他們成功打入「200強專輯榜」並奪得第一。進入「200強專輯榜」前10名歌手有R&B歌手Summer Walker及鄉村歌手Brantley Gilbert等。

憑着短短6天，便售出逾16萬4千張專輯的成績，SuperM榮登Billboard 200強專輯的榜首。（Billboard截圖）

SuperM的成員得知消息後，立即於個人Instagram上傳截圖，與樂迷分享喜訊。EXO的伯賢留言寫：「Billboard的1位，實在太感謝大家了！我們做到了！在巡演時見！」並用韓文hashtag了「真的很開心」、「從星期一開始幸福指數便100」等，可見他興奮不已的心情。而樂迷隨了留言為偶像送上祝福，更貼心叮囑「好好照顧自己的健康」。

EXO的伯賢在Instagram發文感謝樂迷支持。（伯賢Instagram截圖）