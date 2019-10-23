青峯公開生命中感情最深的女人　單飛首個演唱會下年紅館開唱？

台灣樂團「蘇打綠」自07年起休團至今，團員承諾先各自為人生打點和目標奮鬥，休息過後再聚。休團期間，吉他手阿福和Bass手馨儀專注家庭生活，後者亦已結婚生子；另一吉他手家凱則前往美國伯克利音樂學院進修，曾與歐陽娜娜組限定團體「Knock Nak」；鼓手小威以攝影師身份，於去年舉辦了個人攝影展《InsideOut》；Keyboard手阿龔才剛舉辦個人音樂會《人工幻境》；而主唱青峰在休息一年後，以個人身份重返樂壇，推出了一張與9m88合作的EP《Everybody Woohoo》及專輯《太空人》，亦隨即展開首個個人巡演《太空備忘記》。

休團時，蘇打綠還是有聚在一起為團員慶祝生日！（青峰Instagram圖）

日前青峰錄製台灣網上綜藝節目《完全娛樂》宣傳演唱會，當中有讓青峰選出與自己最親密的朋友的小遊戲「感情深度二選一」，主持人才小透露一下名單，便嚇得青峰默默低頭說：「天呀！好難喔，而且我又是那種不太會說謊的人，你們真的是很壞！」逗得主持人在鏡頭外放聲大笑，期後青峰機靈一問：「我可以拒絕回答對不對？」

第一組選項為「張惠妹、莫文蔚」，青峰輕鬆回答前者結束第一回合。還在青峰得意之際，主持便拋出讓他頭痕至極的組合「張惠妹、蔡健雅」，在權衡輕重時不禁連連高呼：「啊！好難！」主持看到他如此懊惱，便主動提出放行，給予「Pass」的機會，但青峰最後決定因蔡健雅為鄰居，更常常餵食甜點而判定她勝出，此舉更開啟了蔡健雅長勝將軍之路，一路打敗了吳佩慈、梁靜茹。因「手掌手背都係肉」，正當青峰打算一路以與他家的距離為條件作選擇時，卻殺出同是鄰居的張韶涵，便讓青峰跺腳求救：「天啊！她們兩個一樣近！」又自顧自嘮叨說：「真的太難了！這個所有東西都差不多一樣近！」最後因選不出來而棄權，由主持人決定先保留蔡健雅繼續進行遊戲。

青峰私下與很多女明星交情也很好。（青峰Instagram圖）

主持人繼續提出Ella陳嘉樺、楊丞琳，甚至吳媽媽，蔡健雅還是一直勝出，但他還是煩惱的說：「這些都太難了！這些都是真心好，怎麼比得出來呀？」青峰自己招供大魔王級的選項：「其實安溥（張懸）跟鈞甯都會贏啦！」如果要他擇其一，他還是會選安溥，女生的友誼處處是地雷，在當中混得如魚得水並非絕無原因，歌迷亦可從這個解釋中參透一二：「因為不管我跟鈞甯，我們兩個人都應該要選安溥，我們都是因為安溥認識的！」最後主持突然拋出馨儀，讓青峰暴走說：「她現在有小孩，她比較不需要我們！」又自顧自說：「安溥也有小孩了，那我選鈞甯好了！」雖然主持已經跳到下個環節，但青峰還是堅持總結選鈞甯：「Tanya（蔡健雅）有貓、嘉樺有小孩、丞琳有老公、阿妹有男朋友、Angela（張韶涵）有妹妹，所以我選鈞甯！」

青峰、安溥和張鈞甯私下合照。（青峰Instagram圖）

《太空備忘記》巡迴演唱會暫時只公布了高雄及上海兩站場次，相信唱片公司接下來便會安排香港站行程，但青峰若要開紅館場，就只能排到明年初的檔期，只因整個12月都是屬於Eason的歌迷！