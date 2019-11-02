RubberBand透過歌迷知道作品內地被下架：冇造成特別大困擾

反對修訂逃犯條例事件至今持續近5個月，事件之初，已有部份「社運名曲」在內地音樂平台被下架。(相關文章：「社運名曲」遭內地選擇性封殺？ 搜尋何韻詩「驚變」何雁詩)近日再有本地音樂人作品在內地平台被下架，他們是RubberBand與C AllStar。

有內地網民日前發現，內地音樂平台「QQ音樂」和「網易雲音樂」找不到RubberBand與C AllStar的作品。

RubberBand與C AllStar的作品主要圍繞本土情懷，亦有作品被解讀成描寫香港社會議題，但至於確實被內地平台下架的原因未明，亦未知以上音樂單位的成員是否已被加進「封殺藝人名單」。反對修訂逃犯條例事件持續近5個月，不少藝人都有就自己的政治立場表態，如李佳芯、田蕊妮更於微博遭內地網民聲討，甚至傳出封殺的消息。

《01眾樂迷》就此事分別致電C AllStar與RubberBand所屬公司查詢，C AllStar的發言人表示：「唔知情，亦冇頭緒，依家唱片公司(寰亞唱片)正在了解當中。」RubberBand的發言人表示：「透過歌迷講返我哋先知道，不過冇造成特別大困擾，因為目前主力都係想做好自己嘅音樂同演出。其實邊度有觀眾支持，我哋就會去邊度唱。同埋香港嘅市場都仲有好多我哋可以探索嘅空間，希望可以繼續帶多啲唔同嘅題材同音樂俾聽眾。」

C AllStar發言人就此事回應：「唔知情，亦冇頭緒，依家唱片公司(寰亞唱片)正在了解當中。」(資料圖片)