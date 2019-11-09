再見UFO影評：人人內心大概都有隻華富邨UFO　重拾初心的本土情懷

不少人兒時心裡面總是有一個願望，就是可以親眼目睹UFO的出現。當然，這個天馬行空的想法，大抵上就只會在電影中才會出現。現實中，80年代於華富邨出現UFO的都市傳說，亦是令人津津樂道的新聞。曾經執導《野獸之瞳》與《魂魄唔齊》等電影的梁栢堅，其最新執導的作品就是以華富邨這則新聞為藍本，透過三位感情要好而久未相見的朋友，因為一次的偶然，三人再次手牽手，伴着香港的歷史回憶，一起追尋夢想。《再見UFO》走過香港的不同時代，回眸過去與未來，描寫社會的變遷，向着理想進發！

《再》片故事講述三位感情要好的朋友——陳子健（徐天佑 飾）、何家謙（黃又南 飾）與林可兒（蔡卓妍 飾），他們一起在華富邨長大。一場大雨的晚上，三人在華富邨的天台上看到UFO的出現，過了一個難忘的夜晚。長大後三人各散東西，他們都經歷了不同的成長過程，有人努力賺錢向上流；有人沒有理想，希望嫁到好歸宿；有人自少被病魔纏身，不敢有更多的奢望。三人雖然一直沒有再相遇，但是心裡卻一直記住遇見UFO的一刻。相隔多年後，直到這一天，一次的機緣，三人終於再次相見…

梁栢堅在浸會學院傳理學院電影系攻讀期間，於吳宇森執導的電影《摩登天師》實習做場記，畢業後於新藝城公司做副導演，後來參與多部吳宇森執導電影的製作與副導演崗位，包括《笑匠》、《英雄本色》、《英雄本色II》、《喋血雙雄》、《縱橫四海》、《辣手神探》等等。1996年，梁栢堅執導首部電影作品，是由郭富城與李若彤主演的《浪漫風暴》，接着執導的電影，包括由杜琪峯監製，吳倩蓮主演的《攝氏32度》、楊采妮與古巨基主演的《熱血最強》、古天樂與吳彥祖主演的《野獸之瞳》等等。除了個人執導，梁栢堅亦與陳慶嘉合導多部電影，包括《絕世好Bra》、《絕世好B》、《戀上你的床》與《戲王之王》。

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《再見UFO》是梁栢堅繼2014年執導由吳宇森監製的《激浪青春》後最新執導的電影。這是一部講述友情的電影，也是一部講述香港回憶的電影，影片以三位主角兒時與現在兩個不同的時期作平衡故事敘述，藉着片中三位主角彼此的成長起迭，從八十年代的華富邨事件開始，金融風暴、香港回歸、直至2004年的4月1日，橫跨二十多年的時間，寫下香港多段令人難以忘記的歷史回憶。

電影開始以一段對白的開始，漸漸帶出三位主角之間的友情關係。整部作品以香港在二十多年來發生事件的互相貫穿，引申出三位主角在社會裡的成長與迷失。劇情裡難免會看到一些熟悉的事件，，彷彿是在回想起當時親身所經歷過，甚至是在新聞上看到的片段，加上劇情的舖排，着實反映了當時的悲與喜。

蔡卓妍表示很喜歡《再見UFO》的劇本。（梁碧玲攝）

「UFO」大概可以代表三位主角面對成長與夢想的憧憬，UFO在他們眼前出現，在別人的眼中可能是有點荒謬，但在他們三人眼中，是人生充滿希望的一個象徵。在成長的過程裡，他們悲喜交集，最後亦因家庭而各散東西，離離合合，華富邨亦成為了他們的回憶，最後因UFO而再重聚，成長的回憶再次勾起，一起再走進人生的另一段旅程。

電影展現了香港不同的時期，除了電影的主體UFO之外，片中透過劇情，帶出金融風暴的時期、香港回歸的剎那、以及面對沙士的一刻，對照着香港人在這段時間所面對的高低起迭，三位主角曾過走過不同的人生道路上，最終尋找自己的目標與夢想之際，終能找到真正的自己。電影最後的一幕，日子設定為2004年4月1日，這一天，除了在片中描述的沙士事件之外，現實中亦發生了令人傷痛與難以忘記的事，縱使片中沒有刻意說出來，但是觀看的一刻，心裡亦勾起了知道事件的那一刻，仍然很傷痛。

蔡卓妍、徐天佑及黃又南繼電影《這個夏天有異性》，16年後再度合作《再見UFO》。（梁碧玲攝）

片中三位主要演員 — 徐天佑、黃又南與蔡卓妍繼2002年的《這個夏天有異性》後再次的合作，這次他們三人在片中的演出表現亦見成熟，彼此的情感亦掌握細緻準繩，突顯出角色的神緒性格。此外，片中其他參演與客串的演員，如衛詩雅、吳肇軒、盧海鵬、梁雍婷、歐錦棠、朱栢康、白只與杜德偉等的演出，均恰如其分。除了他們之外，不得不讚在片中演出蔡卓妍、徐天佑、黃又南與吳肇軒童年的四位小演員，分別是林相如、黃焯言、徐嘉謙與向祟禹的演出，演出十分自然，亦很逗人喜愛。

片中三位主要演員 — 徐天佑、黃又南與蔡卓妍繼2002年的《這個夏天有異性》後再次的合作（《這個夏天有異性》官方宣傳海報）

《再》片是一部帶着觀眾們一起成長的電影，從八十年代一直走到二千年的香港光輝時代，成長在這段時期的你和我，觀畢後大概會有點共鳴。片中描寫不同時間的變遷，走過人生的喜與悲，就算是在面對社會的現實與殘酷，仍然要繼續向前進發，尋找自己的夢想！

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