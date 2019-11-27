傳林夕為滅火器寫抗爭歌遭內地封殺　楊大正：很尊敬老師的骨氣

滅火器在一手籌畫的「火球祭」連唱2天，又邀來今年金曲獎得主ØZI、Leo王、流氓阿德，來自日本的木村KAELA則獻出海外處女秀，陣容無比堅強。滅火器於24日壓軸登場，開演前受訪提到收支尚未細算，但應該能夠打平：「今年（過程）很順，想讓活動更多元。」

「火球祭」是木村KAELA第一次的海外演出。（Facebook@FireBall Fest. 火球祭）

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他們日前推出跟「詞神」林夕合力創作的新歌〈雙城記〉，由於涉及香港反修例事件，傳出林夕創作在大陸遭全面下架，對此主唱楊大正回應：「不知道是真的還假的，很尊敬林夕老師的骨氣跟堅持對的事情。」

滅火器曾於社交平台發文支持反修例。（Facebook@FireEX）

同時他語重心長表示很多台灣人在唱衰自己：「不斷糟蹋前人爭取來的民主和自由，所以也想告訴這些人，沒有資格這樣做！」喊話明年1月一定會回家投票，也會義不容辭接下相同理念候選人的造勢場。他們回想有次選舉當天在台北造勢，收工後發現大眾交通工具全部客滿，立刻包一台計程車衝回高雄，花了6千元（台幣）。

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