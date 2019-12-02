方皓玟《人話》MV有831、1111開槍畫面　網民：我愛你

方皓玟（小明）自反修例風波後，推出《願》、《望》為港人送暖打氣的歌後，面對溫度不降反升的局勢，日前再推出新作品《人話》，親自包辦曲詞，歌詞句句一針見血，電音風格再配合MV的畫面及剪接，狠狠地直斥是次風波的爭議點。有網民在聽歌後，立即留言向小明表白，亦有人在討論區直指「今年最受歡迎女歌手，一定係方皓玟！」到底首歌有幾到肉，下文同大家一齊拆解。

MV一開始以831太子站事件為開始。（《人話》MV截圖）

聽你講嘢聽到忟 /

用你的特殊技能扮中肯 /

錯就錯在已被禁 /

欠公允倒退的厄運 /

配合第一句歌詞「聽你講嘢講到忟」，MV畫面中鏡頭不斷Zoom近「特首記者會」正在發言的特首林鄭月娥女士，令大家聽到「一肚火」的矛頭直指向林女士。MV跟節奏剪接，有時跳格畫面或許未能看清，在林女士發言時的畫面為統一中心外的遊行隊伍，亦能看見防暴警察衝出並揮動警棍試圖制服示威者。每次衝突後，林女士每次在記招中都避談警隊所使用的不同程度武力，而警察投訴科一直有「自己人查自己人」之嫌，「欠公允倒退」似乎在說原讓人津津樂道的法制退倒，更曾有媒體曾批港警回到七十年代。

MV畫面不斷向特首林鄭月娥Zoom in。（《人話》MV截圖）

真相早已失了蹤 /

任你作偏頗劇情是空洞 /

沒對話信任已斷送 /

你喜愛妖言惑眾 經已看通 /

這段歌詞配上生前為游泳健將的陳彥霖出現在香港知專設計學院的CCTV畫面，及交錯着被稱為「四點記者會」的警方記者會畫。校方事後公開的CCTV雖聲稱未經剪輯，但片段中失去數秒畫面，被市民質疑影片的完整性。此外，彥霖遺體被發現在油塘海面漂浮，並且全身赤裸，當時警方交待事件沒可疑，為「屍體發現」案，在這裏小明便唱出一句「真相早已失了蹤，任你作偏頗劇情是空洞」。

MV中亦放有彥霖的CCTV畫面。（《人話》MV截圖）

小明在第二次唱這段歌詞時，畫面為立法會議員何君堯與白衣人握手，從原片可聽到何對白衣人豎起「手指公」，並說：「辛苦你！你哋係我英雄！」事後何議員解決稱當時只是路過打招呼，及後續7月21日「元朗黑夜」事件，同樣以警方記者會畫面交錯剪輯，配上同樣歌詞，依舊句句到肉。

立法會議員何君堯在街頭與白衣人握手的畫面亦能在MV中找到。（《人話》MV截圖）

tell me what 7 you say /

還擺出高姿態你講撚夠未 /

最重要是過程缺乏証明 /

靠左耳穿過右耳 尖叫哭聲 /

小明兩次唱這段歌詞都配以警察執法畫面，分別為「831太子站」事件，當時警察走進站內，並一度拘趕記者及救護人員封鎖現場執法，在MV中亦有放入「情侶相擁痛哭」的畫面，叫人印象深刻；另一事為「11.11」黎明行動「三罷」當天早上進行堵路時，有一交通警在追捕市民時開三槍實彈，男子其後送院治理，初時評為「危殆」情況亦逐漸在康復當中。

當時在車箱中的一對情侶受到警方的無差別執法，二人相擁痛哭。（《人話》MV截圖）

「11.11 黎明行動」當天早上，有交通警員在西灣河追捕市民時開三槍實彈。（《人話》MV截圖）

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