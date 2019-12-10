網傳張學友飲醉酒開騷　真相其實係…

近日網絡上流傳一條短片，片中看見歌神張學友進行巡演時步履不穩，眼神迷茫，仿似飲醉酒般。有網民分享短片時問道：「drunk or drugged？我好擔心學友。」隨即開始引起不少遐想，有人說他被人落藥、又有人以為他服用過量藥物，紛紛問道他現在到底在哪裡巡演。

不過有關這段影片的真實故事其實只是一場誤會，首先張學友自今年1月29日完成《學友·經典世界巡迴演唱會》香港站尾場後，已完成他所有巡演場次，據他所說短期內也應該不會有巡演。

而網絡上流傳的片段，亦正是他1月時在紅館開騷的其中一部份。當時由於正在演唱《如果這都不算愛》，然後再緊接《醒著做夢》，所以這部份歌神特意把自己演得歇斯底里一點，以表達歌曲中崩潰的情緒，可說是整個演出中畫龍點睛的一大亮點。

影片流傳後，網絡出現不少流言。 (網絡擷圖)

根據知情人士透露，張學友為了這部份高難度演出，實在是費盡心力，因為在《如果這都不算愛》之前，他還以高強度舞步演繹《餓狼傳說》，不停走位跳快歌，回到台下脫下身上的外套，學友又緊接要回到台上演唱《如果這都不算愛》及《醒著做夢》兩首高難度歌曲，實在是體力一大挑戰。

重溫今次巡演的精采Moment

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