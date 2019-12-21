MIRROR新歌《Reflection》MV被網民指偏心　花姐：呢啲問題太無聊

人氣男團MIRROR成軍一年，趁機推出新歌《Reflection》，更特意飛到台灣拍攝MV，實行以高質製作答謝「鏡粉」們的厚愛。官方MV終於在日前推出，無論在拍攝、剪接以及編舞上都比起過去三首歌《一秒間》、《ASAP》及《破鏡》成熟了不少。

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鏡粉們睇咗MV未？（《Reflection》YouTube截圖）

MIRROR今次特意飛到台灣拍攝MV，大家都以為成本一定增加不少，花姐卻否認：「台灣同香港拍成本差唔多，同香港拍一首歌差唔多。但同《一秒間》比就爭好多，多一倍，今次特登喺台灣搵咗個導演做。」跳舞方面，《Reflection》的舞步多又快，對成員們來說是體力的考驗，花姐直認：「排舞老師想畀考驗佢哋，同埋要襯返個音樂，呢隻歌係咁多隻舞最難跳。」

今次的編舞，係考驗MIRROR體力。（《Reflection》YouTube截圖）

鏡頭多寡被指偏心 花姐氣結：邊個唱就剪邊個出嚟

但MV一出，不少網民對鏡頭剪接上有意見，認為某部分成員特別多大頭，更有偏心、分化MIRROR之嫌，花姐激動澄清：「其實我都係跟邊個唱剪邊個，（今次係咪畀唱將發揮？）Tiger、Lokman唔係唱將，跟返邊個唱得多就多啲shot，導演就會咁編。我冇理由Lokman唱，我加個阿Jer落去。（Alton，Stanley少啲鏡頭？）佢哋喺MIRROR都唔係唱歌擔當，MIRROR 12個係要公平，我哋都要尊重導演，導演係跟音樂去剪。我覺得唔好執住呢啲，跟住音樂剪MV好合理嘅logic。（網民問係咪偏心？）邊會偏心！如果我要偏心，就唔簽12個。呢啲問題太無聊，我俾人問咗一年係咪偏心，我都唔知自己偏心邊個。」

有網民指剪接不公。（YouTube截圖）

有網民認為部分成員特別多大頭。（《Reflection》YouTube截圖）

有網民認為部分成員特別多大頭。（《Reflection》YouTube截圖）

有網民認為部分成員特別多大頭。（《Reflection》YouTube截圖）

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