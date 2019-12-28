【新城勁爆2019】完整54個獎項名單新鮮出爐　一文睇晒花落誰家！

《新城勁爆頒獎禮2019》今年因社會氣氛取消實體頒獎禮，改為在電台直播室頒發共54個獎項，當中有30個獎項已率先派發，所以今日會頒發餘下的24個獎項。所有得獎結果已出爐，現在一次重溫得獎名單。

勁爆男歌手

許廷鏗、陳柏宇、周柏豪

勁爆女歌手

江海迦、林二汶、菊梓喬

點擊睇勁爆男、女歌手得獎者。(按圖放大)(資料圖片)

+ 2

勁爆樂隊

Dear Jane、Supper Moment、Dusty Bottle

勁爆組合

小塵埃、糖兄妹

點擊睇勁爆樂隊、組合得獎者。(按圖放大)(資料圖片)

勁爆播放指數歌曲

《我們都是這樣長大的》鄭秀文

勁爆年度歌手

張敬軒

勁爆演繹大獎

張敬軒《感情寄生族》

勁爆我信我唱20年賞

葉文輝

勁爆國語力歌手

李幸倪

點擊睇上述獎項得主。(按圖放大)(資料圖片)

勁爆專輯

《本原》陳健安

勁爆大愛專輯

《In His Name》衛蘭

勁爆國語力專輯

《浮世繪》李幸倪

點擊睇上述獎項得主。(按圖放大)(資料圖片)

勁爆唱作人

林奕匡、馮允謙、陳蕾

勁爆作曲

林奕匡/Cousin Fung/Nic Tsui/Edward Chan/雷柏熹《重讀興趣班》

勁爆填詞

Fisher Kan/Van Chan《致旅途中的我》

勁爆編曲

Supper Moment/Bert《尋回一碗湯》

勁爆獨立音樂人

林家謙

點擊睇上述獎項得主。(按圖放大)(資料圖片)

+ 2

勁爆人氣偶像

姜濤

勁爆我撐新人

陳卓賢

點擊睇姜B同Ian靚相！(按圖放大)(資料圖片)

+ 8 + 7 + 6

勁爆躍進歌手

譚嘉儀

曾樂彤

黃淑蔓

黃妍

勁爆新人

李靖筠

林穎彤

陳凱詠

點擊睇勁爆躍進歌手、新人。(按圖放大)(資料圖片)

+ 3 + 2

勁爆合唱歌

《5:59pm》恭碩良、岑寧兒

《時光歲月》Nowhere Boys、鄭伊健

勁爆新媒體歌曲

《救命歌》鄭欣宜

勁爆劇場版歌曲

《初心》施匡翹

勁爆我撐歌手

吳浩康

泳兒

勁爆我撐歌曲

《船頭尺》吳浩康

+ 3 + 2

點擊睇上述獎項得主。(按圖放大)(資料圖片)

勁爆歌曲

《空手而來》張敬軒

《所以我愛》衛蘭 Feat. AF/Jill Vidal/SHIMICA/Daniel Chu

《我們與愛的距離》許廷鏗

《七折》陳柏宇

《讓愛高飛》周柏豪

《13樓的大笨象》鄭融

《2084》Dear Jane

《失戀的人站起來》林欣彤

《雲吞》鄧小巧

《數寄屋橋次郎》洪卓立