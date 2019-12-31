【吳浩康演唱會】再扮哥哥唱歌　Deep自嘲今年聽得最多嘅歌係……

吳浩康《DEEP 2019+1》演唱會昨晚（30/12）在旺角麥花臣完滿結束，演唱會頭半也跟愛情有關，令人投入在他的故事當中。不過後半則爽快得多，以搖滾為主調，令樂迷企起身一起享受在節奏當中。 攝影：陳志嵐

跟以往開騷的舖排一樣，阿Deep總會留下位置讓自己發洩一下搖滾魂。演唱會其中一部分阿Deep全以搖滾作品自彈自唱，包括首次演唱英文作品《Come Together》、《錢七》、《新手》、《感覺蘇豪》、《38廿四》，唱到興起更走到台下與樂迷逐一握手，連山頂位也不例外，炒熱全場氣氛。

Deep走入觀眾席同樂迷打成一片，氣氛非常好。(陳志嵐攝)

今次演唱會仲有好多精彩時刻㗎，即刻Click入去睇啦！(按圖放大)(陳志嵐攝)

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值得留意的是接下來一部份，阿Deep可能覺得搖滾令他意猶未盡，全部情歌代表作也重新以Full Band編曲,包括《情誡》、《船頭尺》、《自卑》、《擇日失戀》、《那怕最終一個人》等，聽現場特別有感，甚至比原版編得更豐富，可聽性更高，絕對要歸功於阿Deep多年來的音樂好拍檔兼演唱會Band Leader陳思捷。

演唱會後半段，Deep的搖滾魂再燃燒。 （陳志嵐攝）

唱到最後一部分，阿Deep翻唱出容祖兒的《心之科學》，另外還有《演唱會》 。阿Deep表示臨近年尾，他透過音樂串流平台翻查一下今年自己聽得最多的歌便是這兩首，他更笑說：「我仲發現自己聽得最多嘅歌手，原來就係我自己。」最後他又選擇了《棋王》及《先入為主》為演唱會作結：「因為呢兩首歌最能夠顯示到我嘅歌唱能力。」Encore階段，阿Deep唱出《兒戲》後，又唱出哥哥張國榮的《怪你過份美麗》，不過今次跟早前拍片扮四大天王及哥哥不一樣，分別以哥哥腔、郭富城腔及「吳浩腔」演釋作品。

繼早前拍片扮四大天王及哥哥唱歌，演唱會上阿Deep再以不同唱腔唱出《怪你過份美麗》。 （陳志嵐攝）

後台接受訪問時，阿Deep表示今次過足歌癮：「同自己想像中嘅畫面好接近，最初我哋有憂慮過開唔到，但我哋決定要堅持到今晚7點情況唔許可先取消，好開心最後可以同大家見面。」他又表示2019年一直在爭取紅館檔期，希望能盡快與大家在紅館見面。提到今晚歌單內有不少情歌，會否令他練歌時觸景傷情，阿Deep則道：「會，不過有啲事過去咗，就要過去。」