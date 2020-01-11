【專訪】C AllStar時期太沉默？　Jase何建曦：其實我好鐘意講嘢

記得在2017年10月，C AllStar在紅館舉行告別演唱會，由於演出時間有限，監製決定四人當中只能有一人可以在紅館裡享受10分鐘的Solo時間，最後網上投票結果Jase以一票之差險勝On仔成為冠軍，在紅館演唱會的開場擁有了他首次的10分鐘Solo Time。不知不覺已過去了兩年，C AllStar成員各自單飛後，其中兩位成員釗峰及On仔也分別推出了自己的專輯，而阿King也在電子音樂的範疇上開拓了自己的事業、又擁有固定的電台電音節目。就是剩下了當年的冠軍Soul Jase，卻在這兩年間沒太大動向，是為兄弟鋪路，還是爭取時間休息？ 攝影：梁碧玲

曾是C AllStar當中最多人票選的成員，SoulJase卻在休團兩年沒出歌，到底他去了哪裡？ (梁碧玲攝)

On仔曾接受訪問時表示：「以Jase的才華，是最應該推出個人作品的成員。」不過C AllStar休團後，卻是釗峰和On仔先推出作品，Jase卻開始以「拉麵哥」身份成為了飲食KOL，更先後推出多本著作，有飲食書、有探討人性哲學、亦有愛情小說。身份大改變，Jase笑說：「原本都計劃咗佢哋出歌先，跟住再到我出歌。但本身係預計早啲可以出到嘅，點解咁耐就要問返佢哋兩個啦(釗峰、On仔)。我都坦白，佢哋係慢咗嘅，因為On仔錄專輯嘅時候都有啲病，所以進度都唔可以逼得太急。」

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原定在2018年尾出歌，最後計劃推遲了足足一年，正好可以善用這段真空期，Jase表示：「其實唔係最先出歌呢樣嘢係我自己決定，因為當時啱啱有幾個計劃想做，就係寫書。除咗飲食書，我有本關於人性嘅書，結合咗插畫、攝影、文字，用語錄嘅形式推出，叫《Self Portrait - Whatever You Say》，所以休團之後一整年其實都唔得閒。」而2018年多出來的時間，他一直也在思考如何跳出音樂框框：「做咗咁多年，有時候都會開始唔知道到底音樂對自己嘅意義係乜，最後得出嘅結論係，原來自己而家有其他事情更喜歡。我覺得對我嚟講，用任何形式去表達我藝術嘅觀點，係比唱歌更有趣，因為唱歌只係其中一種表達形式。」

自C AllStar休團後，Jase專注寫作，推出了多本不同類型的著作。 (網絡圖片)

愛上寫作，將唱歌居於次位，說真的其實也不無理由，Jase認為自己現時比較創作音樂，更擅長寫作：「寫作同音樂都可以天馬行空，不過分別在於寫作可以將我嘅諗法更完整地表達，音樂有時候未必做到。一首歌、一句歌詞，寫到嘅內容可能好有限，可能要靠第二、三、四首歌，先講完一件事，但係做歌唔會有咁多第三四首畀你。」誠然，現時創作一張專輯大多也只有幾首歌，鮮有做到十首作品的大碟，製作時間長、費用亦貴，對Jase來說是一大限制：「除非畀我做到廿首就另計啦。」

因為閱讀，令Jase在創作上找到更大樂趣，他坦言現時音樂可能是放在次位的表達方式。 (梁碧玲攝)