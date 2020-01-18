《電競巨Sing Show》硬撼無綫《勁歌》　Gin Lee：我不嬲都好少去

ViuTV於周六（18日）舉行《電競巨Sing Show》，MIRROR、ERROR、陳潔靈、許廷鏗、AGA和Gin Lee等一眾歌手為慈善傾力演出，這個節目正好碰上無綫舉辦《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》，Gin Lee接受《香港01》訪問時直言：「我就不嬲都好少去嘅。」許廷鏗（Alfred）則笑說：「其實係客戶選擇嘅，今日係博愛邀請，都要支持一下慈善。」他們異口同聲均說是被邀請當嘉賓。

Gin Lee新年放假會回到馬來西亞探望家人與好友。（陳順禎攝）

許廷鏗認為新年是一個新開始：「農曆年計嘅年初，希望可以喺2020年藉住呢個短假期Re-model（諗下將來計劃）。我哋年年跑頒獎禮、出碟、做音樂都好，好似年復年都係咁，點樣Keep住有新嘅感覺，就係要靠呢個Break。」談到2020年的計劃，Alfred就說要跟Gin Lee偷師：「我今年會出一隻廣東碟、一隻國語碟，希望可以順利啦，始終唔係我嘅Comfort Zone，我希望可以唔同歌手藝人合作。」Gin Lee亦表示今年會出廣東碟：「都想自己寫多啲。」即將在農曆新年開演唱會的AGA說已經準備得七七八八，也開始錄一些新歌，希望趕得及在演唱會前送給大家。