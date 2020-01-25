【武漢肺炎】楊丞琳延期兩場內地巡演：向奮戰的醫護人員致敬

近日武漢肺炎疫情在多個地方爆發，新年也有多個活動被煞停，而不少巡迴演唱會也陸續宣布延期，包括蔡依林、戴佩妮、李宗盛等歌手。由於疫情不只限於武漢，更延伸到多個城市，即將於2月在深圳及上海舉行巡唱的楊丞琳，也趕在昨日宣布兩場演出需要延期。楊丞琳表示：「很抱歉帶來這個消息，但你們的平安健康，是我最重視的事。大家一定都要好好的。新年快樂！」

楊丞琳年三十晚現身於《超級巨星紅白藝能大賞》

+ 3 + 2