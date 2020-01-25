【武漢肺炎】楊丞琳延期兩場內地巡演：向奮戰的醫護人員致敬

撰文：彭嘉彬
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近日武漢肺炎疫情在多個地方爆發，新年也有多個活動被煞停，而不少巡迴演唱會也陸續宣布延期，包括蔡依林、戴佩妮、李宗盛等歌手。由於疫情不只限於武漢，更延伸到多個城市，即將於2月在深圳及上海舉行巡唱的楊丞琳，也趕在昨日宣布兩場演出需要延期。楊丞琳表示：「很抱歉帶來這個消息，但你們的平安健康，是我最重視的事。大家一定都要好好的。新年快樂！」
楊丞琳年三十晚現身於《超級巨星紅白藝能大賞》
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楊丞琳昨日轉發主辦方的聲明，表示因疫情而需要將深圳及上海兩場巡演延期。 (網絡擷圖)
楊丞琳轉發主辦方「北京覓雅文化傳播股份有限公司」的聲明：「親愛的歌迷朋友，因受近期『新型冠病毒感染肺炎疫情』影響，為配合國家防控工作，原定於2020年2月7日，廣東省深圳巿華潤深圳灣體育中心『春繭』體育館舉辦的《楊丞琳『青春住了誰』世界巡迴演唱會深圳站》以及2020年2月29日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦的《楊丞琳『青春住了誰』世界巡迴演唱會上海站》延期舉行，具體時間擇日公佈，票價與演出場地不變。已經預定的演出門票延期後依然有效，如需退票請詳詢原購票渠道。請歌迷朋友們相互轉告並合理安排行程，給大家帶來的不便，敬請諒解！在此特別向奮戰在一綫的醫護人員及各界工作者致敬，也向所有的支持楊丞琳的歌迷朋友們致謝！」