【格林美】Billie勇奪4個大獎成大贏家　Ariana Grande送飛吻祝福

國際樂壇盛事格林美獎在香港時間今晨舉行，年僅18歲就震撼全球的美國歌手Billie Eilish勇奪4獎成大贏家。雖然Billie Eilish作品充滿詭異獵奇的感覺，但她仍有顆少女心，上台得獎時自然流露每個驚喜表情，憑《Bad Guy》奪年度製作獎時更激動落淚，簡直就是天使與魔鬼的合體。

Billie Eilish在格林美獎奪4獎成大贏家，台上台下她都表情激動！(影片截圖)

Billie Eilish在憑《Bad Guy》奪得年度歌曲獎時，她謙虛說：「這是我人生第一個格林美獎，我沒想過會得獎。雖然我經常開玩笑，但我真心想說，非常感恩能夠參與其中，我從少就看格林美，我愛你們！」接著拿下最佳新人獎時，Billie在台上興奮說：「Two！」然後感謝自己我巡迴演出團隊、歌迷，認為今屆角逐的新人都值得有這個獎項，亦笑說：「我知道你們的歌迷很Hardcode，會替你們不值，並會『黑』我一整年，哈哈！」奪得年度最佳專輯時，Billie認為Ariana Grande才應該得獎，並感謝對方幫助自己渡過很多困難，台下的Ariana亦替她感動，並送上飛吻打氣。最後Billie奪年度製作獎時激動落淚，與哥哥Finneas只簡單說了一句「多謝」。

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