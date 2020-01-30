有沒有口罩一個給我？　4首估你唔到「口罩歌」！

「有沒有口罩一個給我？」周杰倫《彩虹》的歌詞忽然變成現時大家的心聲，武漢肺炎令市民不敢怠慢做足防疫措施，四出撲口罩。除了《彩虹》之外，其實還有好幾首流行曲以口罩作主題。你會想：「吓！唔係啩，口罩都可以用嚟寫歌？」現在就為你盤點4首以口罩為題的歌。

「有沒有口罩一個給我？」成為近日大家的心聲。(MV截圖)

1.《口罩》Mr.

收錄於樂隊Mr. 2017年「歌債Albuｍ」《We R Mr. Vol. 1》之中，在近日「全城撲罩」的情況下，被網民發掘出土，並以「真正時光機樂隊」形容他們的作品預言了現時的情況。主音布志綸亦有在Facebook分享歌曲，並寫上：「如果我是電台 DJ，我諗唔到一個原因唔去播這首歌。」有網民留言：「靚抽。」而Alan真身回覆說：「唔係抽，係一早講中。」

Mr.《口罩》 MV連結：https://youtu.be/ONR45DL26KE

討論區有網民以「真正時光機樂隊」形容Mr. 2017年的作品《口罩》，難得地網民不是在批評Mr.。(網民截圖)

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2.《聖艾粒口罩歌》

本地口罩作品點止Mr.的《口罩》，還有艾粒的《聖艾粒口罩歌》，雖然艾粒平時愛玩惡搞予人冇句真的感覺，不過今次歌中訊息簡而精，提大家勤洗手及戴口罩。更抽水近日的熱明字眼「唔驚」，不過他們是「有口罩唔驚」、「洗手唔驚」。

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「有口罩！唔驚！」、「洗手！唔驚！」雖然平時艾粒鍾意玩嘢，但今次《聖艾粒口罩歌》唔係玩嘢㗎。(資料圖片)

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3.謝金燕《Turn口罩》

台灣電音王后謝金燕除了《嗶嗶嗶》之外，還有一首叫《Turn口罩》的歌，不過歌詞不是講投疫，而是講社會上人人戴著假面具，就如戴著口罩一樣掩飾自己。如歌詞所寫「會不會、敢不敢、要不要，打開這流光蜚語的世界，在你毫無防備的時候，碾壓你的生活，在你悍然奮起的時候 消逝的雲淡風輕」是在描述自己而對各種風波時的心態。

謝金燕《Turn口罩》影片連結：https://youtu.be/JB51N4nODVA

謝金燕有首歌叫《Turn口罩》，係咪唔到口罩都可以變電音歌呢？(視覺中國圖片)

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4.周杰倫《我不配》

雖然《我不配》沒有關於口罩的歌詞，但卻有關於口罩的畫面。MV故事講述一個平凡女孩與周杰倫相戀的故事，雖然愛不應分身份，但有些現實條件卻是難以克服。事關周杰倫長期在傳媒的鏡頭之下，所以女主角特意手造了口罩給同周董，希望他能隱藏身份，可是最後兩人都沒法喜劇收場。正如MV最後一句：「如果你不是周杰倫，那該有多好。」

周杰倫《我不配》都關口罩事，係咪估唔到呢？(MV截圖)