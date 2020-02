【NFL超級碗】兩大拉丁天后鬥舞技　50歲J.Lo超性感演出寶刀未老

第54屆NFL超級碗(Super Bowl)於香港時間今早7時半舉行,每年的半場表演(Halftime Show)都成為全場焦點。繼去年有Maroon 5「史上最差」的表演,今年大會就邀請到兩大拉丁天后Shakira及Jennifer Lopez坐鎮,14分鐘的表演絕無冷場,連Lady Gaga都大讚!

繼去年有Maroon 5「史上最差」的表演,今年大會就邀請到兩大拉丁天后Shakira及Jennifer Lopez坐鎮,14分鐘的表演絕無冷場,連Lady Gaga都大讚!(Getty Images)

在今屆「Super Bowl Halftime Show」舉行前席,有J.Lo粉絲指Shakira憑什麼跟與共享舞台,但她們無暇理會,積極準備,為全球觀眾送上極為精彩的歌舞,用行動抵過所有惡言。(Getty Images)

最後一段演出,兩大拉丁舞后在台上施展超勁Pat Pat舞技,觀眾拍爛手掌!(Getty Images)

其實早前一宣布兩人一同擔任中場嘉賓的消息後,惹來不少J.Lo粉絲的不滿,更指Shakira憑什麼跟J.Lo共享舞台,不過兩位天后都懶理這些言論積極彩排。

甫開場先由穿上紅色性感短裙的Shakira打頭陣,並唱出《She Wolf》、《Empire》、《Hips Don’t Lie》、《Whenever, Whenever》等多首Hit爆歌曲。Shakira更拿着麻繩大跳招牌「蛇腰舞」,更High到跳落台玩插水,令全場觀眾High爆!

輪到J.Lo出場時,她先爬上鋼管出場,然後大騷超高難度跳鋼管舞技。然後換上超性感半透視貼身連身衣,唱出多首耳熟能詳的歌曲包括《Get Right》、《On The Floor》、《Waiting For Tonight》。之後兩人更換上金色和銀色造型唱出Shakira的《Waka Waka》,然後兩人跟J.Lo的11歲女兒Emme合唱《Born in the U.S.A.》和《Let's Get Loud》!

表演過後有獲得兩位天后粉絲的讚賞,就連Lady Gaga及Pink都紛紛在Twitter上留言大讚J.Lo和Shakira的表演。Gaga在Twitter上表示:「J.Lo、Shakira同埋其他嘉賓的表演都非常出色。呢個係一個好正嘅Halftime Show,我全程一路跳舞一路笑。你哋係好有力量又性感嘅女人!鏡頭前後都係!性感又有才華嘅女人,我愛你!」