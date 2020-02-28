【武漢肺炎】梁栢堅啜核二創《其實寂寞》　喪抽李居明抗疫大法

新型冠狀病毒武漢肺炎爆發至今，疫情未有放緩，韓國確診案例亦在急增當中。雖然人人自危，不過仍是要苦中作樂，昨日二創之神梁栢堅在網上再次發佈二次創作作品，改編了謝安琪的《其實寂寞》成為《其實大鑊》。

梁栢堅多年前已開始在網上發佈改詞作品，諷刺時弊，詞風亦非常啜核。 (資料圖片)

《其實大鑊》保持梁栢堅一貫的啜核風格，「其實大鑊 就如勁咳都照吃火鍋 難道大鑊 就連爛肺惡菌亂散播 其實大鑊 就如爛咗口罩去診所 需要落鑊 就如林鄭勁廢係咁錯」簡單幾句歌詞道出小市民面對疫情時的荒誕日常。不少樂迷大讚歌曲最後兩句：「我信李居明喎 有佢劍指護罩亦猛咗 咪笑李居明錯 武漢有瘟疫佢係冇驚過」貼地之餘，更光速直線抽擊近日的「李居明抗疫大法」。除了歌詞精警，《其實大鑊》MV拍攝手法也模仿了《其實寂寞》的原裝MV，不過則變成了在家消毒的日常，地拖、漂白水必不可少。

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不少網民在聽過《其實大鑊》後，也大讚女主唱的聲線與原唱謝安琪相當神似，甚至有人直接問梁栢堅：「到底是否真的由謝安琪所唱？」不過梁栢堅則先賣關子表示：「主唱個名係李居日月。」真實身份相當神秘。

記者在網上搜尋資料，嘗試找出《其實大鑊》的主音身份，發現一位叫Ada Lee李芷君的網絡歌手，不但曾與梁栢堅合作演唱過另一首二創歌曲《鑽石山下》，亦有推出個人作品《沒有家的女孩》。雖然未能確認Ada是否就是《其實大鑊》的主唱人，不過將她其他作品比較起來，聲線的確非常相似。

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