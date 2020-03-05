《AGA X 香港01音樂會》　取消紅館後首次演出

早前因肺炎疫情肆虐，原定於4月3及4日舉行的《AGA Round Midnight Live 2020》需要延期舉行。 「01眾樂迷」為各位樂迷成功爭取舉行「隔空音樂會」，亦是AGA在演唱會延期後的首個個人演出。《AGA X 香港01音樂會》現正直播中！ 場地：Pool Music Studio

屬於深夜的創作才女 - AGA

AGA在香港樂壇的定位相當有趣，深夜就是她的專屬創作題材，曾推出《3AM》、《Nights Without You》、《Tonight》等作品，就連早前也以《Round Midnight Live 2020》作為紅館騷主題。雖然紅館騷需要延期，不過今次《AGA X 香港01音樂會》同樣選擇在晚上時間進行。

曾接受「01眾樂迷」訪問，AGA表示凌晨時分對自己特別重要，因為原來她創作就像貓頭鷹的習性，不同時間創作出來的作品也有不同：「如果凌晨三點我還未睡，大概也是在寫歌。這段時間我最能靜下來，沒有任何外界騷擾，最能做出天馬行空的創作，所以我自己也較偏向是一個深夜的寫手。試過刻意早睡早起，在日間時候創作，但原因寫出來的作品也很不一樣。因為我本身較容易受到環境氣氛所影響，例如《一釐米》、《Superman》這些作品也是在日間創作，你會發現這些歌曲也是較陽光、較開心的。而晚上創作的《一》、《若》、《孤雛》等歌曲，其實也是較適合晚上自己一個聽，像是進入了自己的內心世界。」

工作跟生活總需要平衡，當你以為「噢！Aga都是在深夜才開始創作，她一定是『夜貓』！」偏偏事實原來正正相反：「其實我喜歡深夜才創作還有一個原因，便是我的個性是很難安坐於家中。在日間，我經常會約朋友出街、行山，我會做很多運動。我盡量也不想做一隻『夜貓』，不過從我開始創作生涯，便習慣了比較晚睡。所以我慶幸自己愛上了跑步，因為跑步能逼我早睡，每次跑完步我也會跟自己說『太累了，今天晚上寫不了，還是早點睡吧。』好讓我的生活跟工作平衡一點。」

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AGA話自己慣咗夜瞓，但皮膚同聲線都Keep得咁好，係點到做到㗎？！(按圖放大)