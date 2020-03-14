盤點10大「唱得」荷里活電影巨星　其中兩個曾出演Marvel丶DC主角

在歐美娛樂圈中，有不少電影、電視明星不但只有追求演戲的夢想，他們可能藏著一副好歌喉，有著不凡的音樂才華，等著世人去發現。近期有影后、天王演出樂壇巨星們的生平，不得不大展歌喉，還有一堆你熟悉的電影明星，其實都有夾band的熱血，甚至有演員直接推出翻唱合輯！以下盤點你一定要知道的「雙棲巨星」，讓你不得不多愛他們一點！

Hugh Jackman

因飾演「狼人」一角而知名度大開的澳洲男星Hugh Jackman，載歌載舞從來就難不倒從Broadway出生的他，不但曾在電影《孤星淚》（Les Misérables）和《大娛樂家》（ The Greatest Showman）中大展歌藝，後者更贏得61屆The GRAMMYs最佳影視原聲帶獎。Hugh Jackman也於2019年展開「The Man. The Music. The Show.」演唱會巡迴，演出前兩部片以及百老匯音樂劇中的經典歌曲，足跡遍佈北美、歐洲和大洋洲，讓影迷、歌迷近距離感受巨星強大的歌舞實力。

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Hugh Jackman在2019年的全英音樂獎中擔任開場嘉賓，表演《大娛樂家》中的金曲〈The Greatest Show〉，華麗的舞群配上他超群的舞台魅力，瞬間將現場氣氛炒熱！雖為演員專業，但在音樂典禮上的表演卻絲毫不輸給任何一位歌手，讓粉絲說：「Hugh Jackman就是地表上最有才華的大娛樂家！」

翻唱傳奇巨星經典之作：Renée Zellwege、Taron Egerton

以音樂傳記電影《星夢女神: 茱地嘉蘭》（Judy）獲得奧斯卡與金球獎雙后的Renée Zellwege，將一代女星Judy Garland的傳奇人生，揣摩得淋漓盡致，更親自翻唱〈Over The Rainbow〉、〈The Man That Got Away〉等多首Judy的名曲，再次喚起世人對巨星的溫暖記憶；然而這並不是Renée第一次展現好歌喉，先前她也曾在電影《芝加哥》（Chicago）中展現精湛歌舞功力。

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曾在《星夢動物園》（Sing）開過金喉的Taron Egerton，這次在英國傳奇歌手Elton John的音樂傳記電影《搖滾太空人》（Rocketman）中，不但將Elton John詮釋的惟妙惟肖，更在片中親自演唱〈Your Song〉、〈Tiny Dancer〉和〈Rocket Man〉等多首Elton代表作，賦予經典歌曲全新風貌，也讓影迷再次驚艷於Taron的專業歌藝，最後也不負眾望贏得第77屆The Golden Globes音樂喜劇類最佳男主角的肯定。

Elle Fanning

在《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）裡飾演睡美人的美國演員Elle Fanning，其實擁有一副好歌喉，最著名的例子就是在2019年的追夢電影《Teen Spirit》開金喉驚豔眾人，她飾演的Violet不論唱著Ellie Goulding的〈Lights〉，或是挑戰天后Robyn的代表作〈Dancing On My Own〉，都讓人聽到如癡如醉！

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不但如此，Elle還在劇中獻唱原創曲〈Wildflowers〉，將Carly Rae Jepsen和鬼才製作人Jake Antonoff聯手打造的棄曲遺珠，綻放出新的火花，可謂誠意十足。Elle更為了要呈現出一位鄉村女生轉變為巨星的歷程，參考了偶像女神Lady Gaga的音樂紀錄片《Lady Gaga：五呎二吋》（Gaga: Five Foot Two），事前做足功課也讓導演刮目相看，看來Elle之後有極大的潛力轉往歌手發展！

Luke Evans

演紅《魔戒》（The Lord of the Rings）系列、《美女與野獸》（Beauty and the Beast）等知名電影的性格男星Luke Evans，去年一圓歌唱夢想，推出首張翻唱合輯《At Last》，精選12首自己喜愛、並具有年代的知名歌曲，包括Etta James、Cher、U2都在他的名單內，首支單曲更翻唱搖滾歌后Pat Benatar的經典〈Love Is A Battlefield〉，氣勢十足、男人味爆燈！

Luke Evans從年輕時就在倫敦西區劇院演出許多經典，並且受過專業的歌唱訓練，這使他在演戲的道路上從未放棄過追求音樂，Luke表示這次出專輯是給粉絲們最美好的禮物，「就像童話故事般那樣令人滿足與愉悅」。整張專輯中最新的一首翻唱曲，就是Lady Gaga的〈Always Remember Us This Way〉，粉絲聽完忍不住大喊：「拜託《大娛樂家》有出第二集的話找他去唱！」

Scarlett Johansson

這幾年以Marvel黑寡婦形象深入人心、近期又接連在《陽光兔仔兵》（JoJo Rabbit）與《婚姻故事》（Marriage Story）表現出色的Scarlett Johansson，早在多年前就開始一路展現她的音樂天賦。經典名片《迷失東京》（Lost in Translation）中，她在東京卡拉OK的隨性一唱當年已引起討論，於2008年發行首張專輯《Anywhere I Lay My Head》，翻唱多首創作人Tom Waits的作品也讓人印象深刻。接著與獨立民謠歌手Pete Yorn合作的多張專輯與EP，更可看出她對歌唱的熱愛。

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除此之外，Scarlett更常在戲劇作品中驚喜獻聲。不論是《觸不到的她》（Her）聲演雲端電腦「Samantha」所唱的〈The Moon Song〉、在《魔幻森林》（The Jungle Book）演唱的〈Trust In Me〉，或是在《星夢動物園》化聲搖滾豪豬和多位巨星一同唱歌，各種音樂風格都難不倒她。

夾band我最型：Jared Leto、Dylan Minnette、Ezra Miller、Jack Black

很多演員不只是發展歌手副業，更懷著夾band夢！其中最廣為人知的，應該就是由演技派不老男神Jared Leto和哥哥Shannon Leto一同組成的Thirty Seconds to Mars，力道十足的流行搖滾曲式，讓他們推出的多張專輯都有破百萬的出色成績，演唱會更是場場爆滿。

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除了Jared Leto，近年因演出《漢娜的遺言》(13 Reasons Why) 廣受矚目的Dylan Minnette，其實也和朋友一起玩音樂玩了快十年。2017年，他們開始以Wallows名義接連推出作品，去年首張專輯《Nothing Happens》還找來才女Clairo助陣，獨立搖滾風味濃厚純正，展現出的氣勢絕非兒戲。

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而在DC系列電影擔任閃電俠角色的Ezra Miller，除了時常以跨越性別的型格美征服影迷，他和好友Lilah Larson組成樂隊Sons of an Illustrious Father，不但唱功還是優秀的鼓手，多樣才華繼續讓粉絲們更加瘋狂。

最後則不能忘記總是喜感十足的Jack Black，他和同為演歌雙棲的音樂夥伴Kyle Gass所組成的Tenacious D，就和他們的風格一樣既諷刺又惡搞，但作品的搖滾態度則是一點都不馬虎，超有才華！

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