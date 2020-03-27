關淑儀午夜發文指罵唱片公司：包庇自己人！同歌手講粗口！

歌手關淑怡近年不時在社交平台上發表破格言論，去年推出新專輯《Psychoacoustics》後，又疑因與黃耀明合唱《快樂到死》，被內地Apple Music全面封殺，未知是否與其敢言態度有關。事件過去約四個月，關淑怡在3月26號晚上發文炮轟唱片公司，更坦言自己不會再相信唱片公司。

關淑怡的作品去年在內地Apple Music上全面下架，未知是否與她的言論有關。 (網絡擷圖)

關淑怡自2018年開始簽約環球唱片，去年的專輯《Psychoacoustics》同樣由環球發行。Shirley午夜突然在IG上發文表示：「再見！我不會相信唱片公司了。包庇自己人！同歌手講粗口。做事草率，不負責任！老細食言！了結自己，一了百了！Anthony..快樂到死，或許是我們最後的合作了。cheers. 」又附上一張乾杯的照片，根據文章內容，未知是否因為本來打算再度與黃耀明(Anthony) 再度合作，最後卻未能成事有關。而有關帖文亦經已限制留言，關淑怡的社交平台上也於一日內多次貼出與黃耀明的合照。「01眾樂迷」就事件向環球唱片查詢，暫未獲得回複。

關淑怡自2018年開始簽約環球唱片，去年的專輯《Psychoacoustics》同樣由環球發行。Shirley午夜突然在IG上發文表示：「再見！我不會相信唱片公司了。包庇自己人！同歌手講粗口。做事草率，不負責任！老細食言！了結自己，一了百了！Anthony..快樂到死，或許是我們最後的合作了。cheers. 」又附上一張乾杯的照片，根據文章內容，未知是否因為本來打算再度與黃耀明(Anthony) 再度合作，最後卻未能成事有關。而有關帖文亦經已限制留言，關淑怡的社交平台上也於一日內多次貼出與黃耀明的合照。「01眾樂迷」就事件向環球唱片查詢，暫未獲得回複。

關淑怡午夜發文，矛頭直指唱片公司。 (網絡擷圖)