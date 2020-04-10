【機場特警】重用《伴我啟航》做配樂　TVB淨係識賣回憶保收視？

劇集《機場特警》近日播出，劇中的角色設定令人聯想起以往TVB警匪劇的套路，男主角是衝動派，遇上表面苛刻內心卻希望下屬成材的上司，及後又有一些感情線穿插，最後當完成任務Happy Ending。不過，TVB除了重用一貫的套路外，就連配樂都十分環保，重用1984年由小虎隊主唱的《伴我啟航》，此乃《新紮師兄》的主題曲，一想便知道又是勾起大家回憶的招數。

張振朗在劇中是衝動派，典型TVB警匪劇的主角設定，令人聯想起吳卓羲。(節目擷圖)

大家有冇睇《機場特警》？暫時邊集最印象？(按圖放大)(節目擷圖)

+ 5 + 4 + 3

《機場特警》的預告及劇中配樂都用上《新紮師兄》的主題曲《伴我啟航》，不少資深電視精一聽就覺得回憶返晒嚟。事關當年《新紮師兄》早已植根他們心中，一聽歌曲就想起梁朝偉、劉青雲、劉嘉玲、張曼玉所演過的經典角色。雖然《伴我啟航》一曲的確盛著大家的回憶，但事隔36年，同樣是警匪劇的《機場特警》用上同一首歌做配樂，做法相當「環保」。正如以往星夢歌手翻唱《陪著你走》、《但願人長久》、《今宵多珍重》一樣，即使賣弄回憶情懷的招數行得通，但那些始終是別人的歌。難道現時的劇集歌創作班底無法寫出留住觀眾的作品？還是甘於「保本」就好，放棄創作出令歌手自豪的劇集歌？