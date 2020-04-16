【直播已結束】林奕匡留家音樂會　代表作《高山低谷》包你有共鳴

事隔一年半，林奕匡於4月17號推出創作大碟《Finding Charlie》，當中收錄作品首首也是冠軍派台作，包括《買不到的快樂》、《重讀興趣班》、《黑方格》、《孤獨的對岸》等等。「01眾樂迷」再各位樂迷成功爭取，於4月17號晚上9點舉行《林奕匡 X 香港01留家音樂會》，除了即場唱出多首新作外，襯著大家留家抗疫期間，Phil更會唱出充滿正能量的代表作品！密切留意「01眾樂迷」Facebook專頁及「01 app」現場直播！

林奕匡於4月17日推出新碟《Finding Charlie》 (資料圖片)

Phil林奕匡今日(17/4)推出全新大碟《Finding Charlie》，是去年他在美國去年遠赴美國波士頓學音樂後的製成品。大碟名字來自爵士樂殿堂樂手 Charlie Parker，亦是Phil首次接觸到黑膠唱片時聽的音樂人，那年是2000年。Phil回想：「Charlie Parker 好厲害，他推翻了我過去學音樂嘅概念。以往學音樂，只係識得跟足樂譜演奏，但 Charlie Parker 俾我知道，音樂係可以自由發揮，而且只有愈了解樂器，先可以愈揮灑自如地隨心演奏，隨心創作。」後來Phil 從過去每日練習30分鐘色士風，變成每日練習3、4小時都不願停下來。

在16歲那年，他曾拿到獎學金，一心想到 Berklee College of Music 修讀 Summer Course，但礙於獎學金未能完全支付學費，加上要留在家人開設的餐館幫手，而且還要學車，所以這個想法便擱置了。直至去年，唱片公司 Sony Music 問到 Phil 有甚麼想學想做，Phil 想到當年去 Berklee 的夢想，心想現在實踐再進修也不錯，而且讀完音樂再在當地製作唱片，利用當地的 Studio 錄製，相信也會有很不同的火花。Phil 分享自己的想法，道：「作為唱作歌手又好，作為樂迷都好，我都會貪心，希望寫出來嘅歌曲可以有多啲變化，但如果要堅持唱返自己寫嘅歌，單靠一直以來所學或者累積得到嘅經驗，冇錯可以做到個人風格，但就會局限自己唱嘅嘢，樂迷聽得多都悶，所以我成日都會諗點樣突破。」

談及今次在美國錄音的過程，Phil 將之形容為「土炮製作」，因為過程中除了在正式的 Studio 錄製外，很多時候他們都在當地居住的一所獨立房屋中進行。Phil 說：「我同監製 Edward Chan，以及其他有份參與嘅樂手，六個人一齊住喺距離波士頓大約 50 公里遠嘅一間翻新舊屋裡面，礙於時間有限，有時我哋會喺舊屋進行部份錄音工作，例如結他 Solo、和音，或者綵排都會喺屋裡面進行，然後想辦法將環境佈置到類似 Studio 一樣，譬如錄 Vocal 時因為有回音，我哋就地取材，面向衣櫃錄音，因為衣櫃有地氈可以吸聲，我哋只需要打開衣櫃，兩邊掛張被，再放兩個枕頭喺頂，就可以唱歌。後來返到香港，因為疫情關係，我喺屋企都照辦煮碗，買咗支新咪，喺房裡面鋪張地氈，再掛咗褸同被喺衣櫃兩邊就錄音，非常 DIY 嘅感覺。」