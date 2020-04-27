馮允謙新歌《開始倒數》鼓勵樂迷活在當下　MV玩穿越時空考演技

唱作人Jay馮允謙年初推出EP《DETOUR》後，近日開展新音樂計劃，並以新歌《開始倒數》揭開序幕，鼓勵樂迷珍惜眼前一切。MV為呈現世界末日畫面加上大量動畫，不但考驗Jay在綠幕前的演技，更意外勾起留學時期食檸檬的傷心事。

《開始倒數》 保留demo中Jay部分英文歌詞，由商台DJ阿檸加上中文歌詞，希望透過歌詞鼓勵大家在世界末日前活在當下，嘗試更多令自己活得精彩的事。Jay更指《開始倒數》成品非常接近demo版本：「公司同事聽完晒我近排寫嘅demo 後，覺得我本身性格特質已經好豐富好足夠，所以今次冇特別話要加啲乜嘢新元素喺我身上，而只要將我最 pure 最真一面呈現出嚟就足夠。」

MV運用大量動畫，營造世界末日的感覺，讓Jay穿越時空。（按圖放大）（《開始倒數》MV截圖）

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今次MV要呈現世界末日前的畫面，因此Jay要挑戰沒有演員配合下在綠幕前演戲，大部分時間都要投入自己的幻想空間。MV中段要求Jay追逐動畫空間的女主角，卻勾起他留學時期的傷心事：「其實呢方面我真係好唔叻，成日俾女仔拒絕，果陣喺學校嘅活動，每次邀請女同學做我 partner 都被拒絕，學校舞會搵舞伴都比較難，可能我果個省比較少華人，之後返到香港就唔會咁。」