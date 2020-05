MC Jin響應RunWithMaud　用Rap為美國槍擊案受害人發聲

MC Jin今日(9/5)在IG上載一段一分鐘影片,已有一段時間未有亮相在香港觀眾眼前,今次特意拍片表演了一段Rap,並在Caption寫上「Happy Birthday Ahmaud Arbery. The marathon continues now that you’re running with God. 」更標上了#RunWithMaud。原來這段英文Rap是為了悼念一位美國槍擊案中的受害者Ahmaud Arbery,並響應當地正在舉行的#RunWithMaud運動。

今年2月23日,美國佐治亞州一名年僅25歲的黑人Ahmaud Arbery在住所附近的跑步徑緩跑時,有兩名白人優越主義者看見他,並駕車追著他,最後向Ahmaud Arbery開了最少兩槍,導致身亡。當時Ahmaud Arbery身上並沒有任何武器,亦沒有做出任何挑釁性的行為,而將他殺死的,是當地一名前警察官以及他的兒子。

年僅25歲的Ahmaud Arbery在今年2月被兩名白人優越主義者槍殺。(網絡圖片)

事件發生後,美國民眾對事件大感不滿,並發起運動,要求將兇手繩之於法,昨日事件有新進展,兩名兇手被落控謀殺及嚴重襲擊,而公義亦終於得以彰顯。MC Jin昨日的Rap中亦寄語Ahmaud Arbery終於能安息,到天堂與神繼續跑步人生,同時又呼籲民眾不應再有任何歧視行為。