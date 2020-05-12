現場直播｜《衛詩 X 馮允謙 香港01音樂會》　首度聯乘開Live！

《香港01音樂會》來到第四彈！今次找來衛詩與馮允謙一起上來Jam歌！雖然曾經一起合唱過衛蘭作品《所以我愛》，不過講到真正合作，今次才是二人首度聯乘。Jill與Jay今年也分別推出個人新作品，音樂會上他們除了會演繹新作外，更會帶來驚喜的合作歌曲！5月13號晚上9點，密切留意「01娛樂」、「01眾樂迷」Facebook專頁及「01 app」現場直播！

對於婚姻，衛詩也是聽天由命。（資料圖片） 衛詩情陷男教友：我鍾意咗佢嘅時候，到佢話唔肯定 單身4年多的衛詩，去年自爆有了心上人，雖然互有好感，但仍未可再進一步。再次提及感情狀況，衛詩說依舊那是位心上人，由於進展一直不明朗，令她不得不退後一步，與對方繼續保持好朋友關係。提及擇偶條件，衛詩說過往全憑感覺，但近年遇上合眼緣的，會先觀察對方是否適合做一個family man。而這位男士，去年八月衛詩在教會遇上了，期間又一齊去過非洲做探訪，原則上，該了解的，早已了解透切。「初初識佢時已經有火花，但大家又冇正式地話拍拖，佢有話過想我同一齊，但我話不如take it slow，去完非洲之後，發現自己鍾意咗佢好多，但又到佢唔sure……所以依家暫時做住朋友先。」衛詩未有後悔當初沒有答應對方，反而一直在檢討自己是否做錯了什麼。「佢話想專注工作，所以可能係佢唔夠鍾意我。哈哈，too bad。」對於這位好夾又connect到的男士，衛詩深明勉強無幸福，所以現階段只有等，言語間，不難感受到她的無奈。「我有諗過佢係未識咗女仔，但佢話無，我只能相信。」 婚姻對衛詩來說，既是遙不可及，但又彷似隨是都會發生。「對上一個男朋友，我都以為自己會嫁俾佢，但估唔到最後會分手。點解同呢個人兩年，個心好似愈來愈遠咁，可能係因為佢太忙，大家開始因為呢段關係而唔開心，無晒connection、感覺亦慢慢消失。」感情結束後，衛詩習慣將對方的所有都一一刪除，所以「再見亦是朋友」從未發生過在她身上。「最worst嘅男友?嗯……之前啲男朋友都其實幾好人，I’m so glad！哈哈，如果唔係我會頂唔順，心痛死。」感情一直未有著落，每次與媽講電話時，都不停被「溫提」早點結婚，而她的答案千篇一律都是「要等啱嘅timing。」

衛詩與馮允謙首度合作，大家要把握機會聽真喇！(按圖放大)(資料圖片)

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