現場直播｜《衛詩 X 馮允謙 香港01音樂會》　首度聯乘開Live！

《香港01音樂會》來到第四彈！今次找來衛詩與馮允謙一起上來Jam歌！雖然曾經一起合唱過衛蘭作品《所以我愛》，不過講到真正合作，今次才是二人首度聯乘。Jill與Jay今年也分別推出個人新作品，音樂會上他們除了會演繹新作外，更會帶來驚喜的合作歌曲！5月13號晚上9點，密切留意「01娛樂」、「01眾樂迷」Facebook專頁及「01 app」現場直播！
對於婚姻，衛詩也是聽天由命。（資料圖片）
衛詩情陷男教友：我鍾意咗佢嘅時候，到佢話唔肯定
單身4年多的衛詩，去年自爆有了心上人，雖然互有好感，但仍未可再進一步。再次提及感情狀況，衛詩說依舊那是位心上人，由於進展一直不明朗，令她不得不退後一步，與對方繼續保持好朋友關係。提及擇偶條件，衛詩說過往全憑感覺，但近年遇上合眼緣的，會先觀察對方是否適合做一個family man。而這位男士，去年八月衛詩在教會遇上了，期間又一齊去過非洲做探訪，原則上，該了解的，早已了解透切。「初初識佢時已經有火花，但大家又冇正式地話拍拖，佢有話過想我同一齊，但我話不如take it slow，去完非洲之後，發現自己鍾意咗佢好多，但又到佢唔sure……所以依家暫時做住朋友先。」衛詩未有後悔當初沒有答應對方，反而一直在檢討自己是否做錯了什麼。「佢話想專注工作，所以可能係佢唔夠鍾意我。哈哈，too bad。」對於這位好夾又connect到的男士，衛詩深明勉強無幸福，所以現階段只有等，言語間，不難感受到她的無奈。「我有諗過佢係未識咗女仔，但佢話無，我只能相信。」
婚姻對衛詩來說，既是遙不可及，但又彷似隨是都會發生。「對上一個男朋友，我都以為自己會嫁俾佢，但估唔到最後會分手。點解同呢個人兩年，個心好似愈來愈遠咁，可能係因為佢太忙，大家開始因為呢段關係而唔開心，無晒connection、感覺亦慢慢消失。」感情結束後，衛詩習慣將對方的所有都一一刪除，所以「再見亦是朋友」從未發生過在她身上。「最worst嘅男友?嗯……之前啲男朋友都其實幾好人，I’m so glad！哈哈，如果唔係我會頂唔順，心痛死。」感情一直未有著落，每次與媽講電話時，都不停被「溫提」早點結婚，而她的答案千篇一律都是「要等啱嘅timing。」
衛詩與馮允謙首度合作，大家要把握機會聽真喇！(按圖放大)(資料圖片)
馮允謙與女友密運多年，近年開始認真考慮結婚一事。（資料圖片）
先事業後結婚？ 馮允謙因《陀飛輪》改變婚姻觀：如果一世都搵唔到錢唔通唔結？
出道自《超級巨聲3》，作為歌唱比賽亞軍的Jay Fung馮允謙，曾一度被認定為香港的Jason Mraz，比賽過後，正當人人也認定他會簽約TVB，Jay卻轉投英皇娛樂，成為一位全職歌手，當中更不乏冠軍派台作及樂壇獎項，最後卻在2016年急流勇退。去年簽約寰亞唱片重新出發，一年間推出5首派台作品，更於今年頭推出個人專輯《Detour》，或許就如專輯命題般，Jay的人生兜了一個小圈再回來，總算是確立了自己對歌手身份的肯定，同時對人生規劃有了不同打算，他道：「Eason(陳奕迅)嘅《陀飛輪》改變咗我，我都開始考慮結婚。」
近四年時間沒出碟，馮允謙形容自己一段時間別人在上班、他便在學編曲，寫下來的作品根本也不知道為了什麼，到底有沒有機會再出碟出歌，全是未知之數。迷失之際，他決定一有機會便跟女友一起窮遊：「有時佢出trip工幹，我就跟埋佢去，share佢間酒店房就慳一筆。去到唔同地方我又嘗試感受一下當地文化，認識一下唔同嘅朋友。每次出trip我都會帶住支結他，累積寫起一批歌，足足三十幾首。」Jay表示就是這三十幾首歌令他終於有機會再簽公司。
就如《山旮旯》的歌詞所述「明明好想去 怎可以再等 山旮旯 多關卡 也與你同行 等一等我怕 長城會崩」一生人也在等適合的時間才結婚，但到底什麼才為之適合時機？馮允謙反問自己：「如果我一世都等唔到呢個時機呢？如果我一世都唔搵到錢、一世都行衰運，咁我係咪就唔繼續自己嘅人生？當然我都希望最理想可以有能力令另一半結婚之後唔洗工作，但如果真係做唔到，但我已經揀啱呢個女仔嘅時候，我都好希望可以同佢走完下半世。因為我同佢唔係講求物質生活，最重要係對方嘅陪伴。」