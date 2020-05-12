張兆輝首度開Live唱歌！　粉絲笑稱：樂壇欠張兆輝一個交代

近年開始玩不同社交網絡平台相當貼地的張兆輝，近日(10/05)於其個人社交網及專屬頻道，初試與粉絲直播互動，更首度在直播中開金腔唱歌！一向孝順的輝哥於今次《母親節獻Sing》網上直播主要目的，其實原意是希望逗母親開心，事源媽媽最喜歡就是聽輝哥唱陳百強的金曲《念親恩》，每當音樂響起時，媽媽都相當投入非常精靈，於是平時極少幕前獻Sing的輝哥，靈機一觸就決定為媽媽送上一場特別的音樂會，更與各位粉絲媽媽們一起共度溫馨愉快的晚上。

因為粉絲均來自世界各地，包括英、美、澳、加、馬來西亞、新加坡等地，輝哥更是體貼地開設不同的直播頻道與大家分享，總觀看次數亦逾廿萬，不但獻唱了多數粵語歌曲，就連普通話及閩南話的歌曲也有，粉絲紛紛大讚其為「2020年樂壇新人王」、又幽默表示「樂壇欠張兆輝一個交代」！輝哥見到留言則謙虛回應指：「要繼續多多學習之餘，希望天下間的子女，要悉心照顧父母。」之後他亦大晒語言天份，不只是普通話、英語打招呼，也有用馬來話、越南語和大家互動，氹得粉絲們均相當受落，力撐輝哥於下月父親節Encore舞台，惜輝哥笑稱：「父親節應該係其他人唱給我聽的！」不知到時候大家又會否真的可以推到輝哥再開金口呢？