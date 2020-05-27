JC陳泳彤出道4年「紅歌唔紅人」　親自創作擺脫黎明「J女郎」宿命

香港樂壇背後仍有不少滄海遺珠，縱使有好歌推出，但始終擺脫不到「紅歌唔紅人」的宿命，2016年神秘出道的JC陳泳彤正是其中之一。至今談起她，大部分樂迷只想到代表作《說散就散》，以及黎明旗下的「J系列女歌手」，甚至忘記她曾在《2018中國好聲音》亮相。最近JC嘗試音樂創作，包辦新歌《我該放手》曲、詞部分，在各大串流平台反應正面，逐步透過展現自己風格建立名氣。

《說散就散》幾乎是JC的代名詞。（資料圖片）

《說散就散》被內地歌手袁婭維翻唱後被指「分手神曲」而爆紅，但聽過原版的卻只是少數。正當鄧小巧、Robynn & Kendy、陳樂基等香港歌手藉著《中國好聲音》的舞台在中、港兩地建立名氣，大部分樂迷對JC的印象仍停留在「《說散就散》的原唱」。轉眼間JC出道已有4年，其樣貌及身分亦變得不再神秘，上年更已推出首張國語大碟《Album 1》，但其他派台歌的反應卻顯然不如《說散就散》出色，期間亦甚少公開露面。直至2019年首次為自己作品《一語道破》填詞，其創作天賦才重新得到樂迷專注。

JC參加《2018中國好聲音》，4位導師都知道JC是《說散就散》原唱，卻從未聽過原版。所以得知眼前的參賽者為原唱後，他們都覺得十分驚訝。（節目截圖）

JC近年喺社交平台upload更多自己嘅相。（按圖放大）（JC陳詠桐Instagram圖片）

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今年JC再推出新歌《我該放手》，更是首次親自作曲及填詞。歌曲一出隨即登上本地各大音樂平台前列位置。網民除讚賞其獨特唱腔具備魔力外，更大讚她具備填詞天份，似乎這首歌已經顯示JC成為唱作人的潛力。