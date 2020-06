歌神陳奕迅原定去年尾舉行一連25場《Fear and Dreams》紅館跨年演唱會,可惜因社會事故最後決定取消,後來新冠肺炎疫情來襲,所有文娛活動幾近全數延期,紅館到底何時重開,甚至陳奕迅演唱會到底何時可以再次舉辦仍是未知之數。不過為免令樂迷失望等太耐,其實Eason一直也踴躍參與各種網上的慈善演出,就如今年4月Eason也現身於Lady Gaga統籌的《One World: Together at Home》直播慈善音樂會。

Eason在4月時參與《One World: Together at Home》的全球直播演唱會,更即席自彈自唱。(影片擷圖)

根據「01眾樂迷」所得消息,陳奕迅也將於7月中舉行慈善演唱會,屆時更會在網上同步直播,不過活動詳情及時間仍有待宣布,留意「01眾樂迷」將持續更新消息。