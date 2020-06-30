Chill Club推介｜Viu女神親自發掘歌曲秘密：拒絕循環再用舊訪問

ViuTV音樂節目《Chill Club》於第三季新增「Chill Club推介榜」，同時推出新節目《Chill Club推介》，由主持人為觀眾提供「私心音樂推介」。最近《Chill Club推介》其中一位主持Mishy李昭南就在音樂專欄中分享鏡頭後準備功夫，強調節目中歌單及內容皆由主持親自安排。

不少網民質疑「私心音樂推介」只出自其他人準備功夫，主持只需背好講稿，推介團隊早已挑選的作品，亦懷疑幕後有人操控「Chill Club推介榜」成績。Mishy在音樂專欄中強調：「有別於過往傳統音樂榜中主持們推介別人挑選的歌曲 、背誦別人寫下的主持稿，我們的音樂推介由主持們原汁原味撰寫，而上榜歌曲則由ViuTV 台前幕後一齊投票。」Mishy眼見觀眾每日討論榜單成績，重現以往對樂壇流行榜的執著，深信節目推介內容足以影響到整個電視台的信譽。

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Mishy在分享幕後準備工作時指：「我拒絕循環再用其他媒體的訪問內容，更不要在別人付出的努力上叨光，所以每次拍攝前都會花十多小時研究和挑選歌曲。倘若時間許可，我會聯絡歌曲的創作人或主唱者，求他們告訴我有關歌曲的一些鮮為人知的秘密。在節目中訪問不同音樂人之前，我會小心研究他們過去接受過的訪問，省略一些老是常出現的俗套問題。在對談間，我亦製造機會讓他們表達更真實和深層的自己，盡量為他們撇開其他媒體套在他們身上的標籤。在討論區研究網民的留言也是不可或缺的準備功課，因為我希望能在節目中直接回應有意義的意見，讓觀眾知道我們是一個公開和透明的音樂榜。」

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