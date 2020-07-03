鍾舒漫傳因未獲力捧決定離巢　與英皇結束15年賓主關係

歌手鍾舒漫（Sherman）自出道至今一直效力英皇娛樂，期間更憑代表作《給自己的信》橫掃各大樂壇頒獎禮歌曲獎。不過有報道指她已決定將不再與英皇續約，意味即將結束15年賓主關係。

鍾舒漫參加2005年度英皇新秀歌唱大賽，奪「金咪大獎」後與英皇簽約，並於2007年以一曲《高手過招》正式出道。（IG：@chungshersher）

Sherman在「2005年度英皇新秀歌唱大賽」奪得「金咪大獎」後與英皇簽約，並於2007年以一曲《高手過招》正式出道，除改編歌《給自己的信》外，她亦推出《Take It》、《My Rodeo》、《小碎步》等跳唱作品。據悉，今年9月約滿英皇的Sherman決定離巢，有傳她眼見近年公司力捧師妹許靖韻、李靖筠及曾樂彤，連負面新聞纏身的吳浩康，亦於2019年12月舉行《Deep 29+1演唱會》，並於今年推出新歌《一切正常》。反觀她最後一首派台歌已經是上年12月的國語歌《Over You》，上年起更因嗓子問題暫停唱歌，思前想後決定外闖。

鍾舒漫最後一首派台歌已經是上年12月的國語歌《Over You》。（IG：@chungshersher）