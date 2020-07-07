配樂大師Ennio Morricone逝世　經典《La Califfa》香港曾晚晚播

享譽國際的意大利傳奇配樂大師Ennio Morricone周一（6／7）逝世，終年91歲，其家人於意國報章 《晚郵報》（Corriere Della Sera）確認死訊。報道指Ennio Morricone於數日前跌倒，導致股骨碎裂，被送往羅馬一家醫院治療，最終因為併發症不治。

撰文：游大東

享譽國際的意大利傳奇配樂大師Ennio Morricone周一（6／7）逝世，終年91歲。（Getty Images）

Ennio Morricone縱橫國際影壇半世紀，乍聽跟香港讀者距離很遠，事實不然。

王家衛執導的電影《一代宗師》（2013）裏，除了梅林茂與Nathaniel Mechaly的原創音樂外，亦曾經用上Ennio Morricone的配樂，分別有兩首，分別是《La Donna Romantica》，此曲原本出現在1966年上映的意大利電影《大浪子》（Come Imparai Ad Amare Le Donne），另一首是《Deborah's Theme》，是Ennio Morricone為電影《義薄雲天》（Once Upon a Time in America／1984）創作，兩首歌連在一起，用來襯托戲中最動人一幕──宮二（章子怡飾）打開心扉，毫無保留的向葉問（梁朝偉飾）表白，她說：「我在最好的時候踫到你，是我的運氣，可惜我沒時間了。人生若無悔，那該多無趣呀！葉先生，說句真心話：我心裏有過你。」那一闋歌，將角色的情感變得更濃郁，令人念念不忘。

得悉Ennio Morricone離世，王家衛在其個人微博發帖文，以八個字悼念：「往事長存，心中有過。」至於有份參演《一代宗師》的韓國女藝人宋慧喬，也在個人Instagram分享限時動態，她選用的，正是《Deborah's Theme》的歌曲相片。

導演王家衛得悉Ennio Morricone離世，在微博發帖，以八字致哀。（王家衛微博截圖）

有份參演《一代宗師》的韓國女藝人宋慧喬，也在個人Instagram分享限時動態，她選用的，正是《Deborah's Theme》的歌曲相片。（Instagram.com/kyo1122）

《一代宗師》裏，宮二（章子怡飾）向葉問（梁朝偉飾）表白一幕，王家衛借用兩首Ennio Morricone舊作，令角色的情感昇華。（《一代宗師》劇照）

27年前《La Califfa》晚晚電視播放

始終對電影認識有限，所以如果要談Ennio Morricone的音樂作品，就一定要說1993年在全港電視首播的鐵達時手錶廣告《天長地久》，事關這個耗資龐大的廣告（現在或會稱為微電影），配以主題音樂《La Califfa》（原本是1970年由Alberto Bevilacqua執導的同名電影歌曲），雖是27年前的事，但現在回想，無論畫面、音樂，以至廣告口號「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」仍然清晰，是真真正正的深入心坎裏。

今時今日，看到鐵達時廣告，或者沒有感覺，甚至有點厭惡，何解？因為1988年至1993年間，香港曾經出現過堪稱絕世經典後無來者的「天長地久三部曲」，都是由鍾楚虹已故丈夫朱家鼎（Mike Chu）領軍製作，其團隊成員包括創意總監陳志明（Kinson Chan）、文案盧婉儀（Iris Lo）和導演徐佩侃（David Tsui），他們先後於1988年、1990年和1993年推出三套廣告，前兩套分別由梅艷芳、王傑主演，而1993年版本則由周潤發與當時正上位中的吳倩蓮擔正。

三部曲之中，以第三部製作規模最大，故事發生在第二次世界大戰期間的中國東北，一名年輕的戰機機師（周潤發飾）剛與愛人（吳倩蓮飾）結婚，生活幸福美滿，突然有天，瞥見戰機在頭上飛過，猛然醒起男兒要保家衛國的責任，無奈要與妻子分離。

1993年，朱家鼎執導鐵達時「天長地久」廣告系列第三部曲，男主角是周潤發，女主角是當時得令的吳倩蓮。發哥當時受訪說：「數年前她來港拍《天若有情》，首次踫面，覺得她像個小妹妹，這次合作，發覺她演技成熟了，人也豪氣，有點像阿梅（梅艷芳）。」（網上圖片）

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周潤發配吳倩蓮 朱家鼎造就雋永經典

參考《壹週刊》的專題報道，當時為了營造二戰前空軍出動的磅礡氣勢，製作公司拉大隊北上，飛往吉林省長春市拍外景，再到上海拍攝硬照。當年發哥坦言，在長春拍攝期間相當辛苦：「主要是天氣驟變，一日內，可以遇到早上落雪，下午（刮）大風沙，然後又陽光普照，我拍外景以來從未試過，可說是奇景。」至於製作費有多少，當時朱家鼎指因為屬於商業秘密不肯透露半句，倒是在旁的周潤發自顧自的說：「大製作，大製作！」不過單從片段中的場面調度、演員人數、服裝，甚至為了拍攝其中一幕，而專誠找人製作一幅30呎乘60呎的大型電影海報，作為周吳二人合照的背景，就知道整件事有幾疊水。

錢，從來不是問題，關鍵在於，有沒有那種品味和涵養。有諸內形諸外，朱家鼎當年領軍的製作，之所以能夠抵得過歲月洪流，今天在YouTube重溫仍然感動，只因劇本、畫面、配樂還有用字的拼合，每一秒都是經過精心計算，既折射出品牌形象，又能夠帶出高雅氣息，用最精準的言辭去說，是雋永。如上所述，同一品牌多年後再拍系列廣告，只落得肉酸二字，令人看得尷尬，因為「大腦」已換了別人，而那人卻不是朱家鼎，以往追求有姿勢有實際，講求內容考究（朱導受訪指，當年要四出搜羅跟廣告時代背景切合的戰機，所以才要拉大隊去長春取景），現在只講求剎那話題，放完煙花便算，以為消費者會照單全收，證明遊戲規則變了，一切都回不去了。

2016年，當時已87歲的Ennio Morricone，憑《驚天動地8惡人》勇奪最佳配樂，成為史上最年長的奧斯卡得獎者。（Getty Images）

久候40年 終奪小金人

Ennio Morricone於1928年在羅馬出生，自細接受古典音樂訓練，生命中第一位導師就是其父兼音樂家Mario Morricone。Ennio最初被迫接觸小號，並於著名學府National Academy of St Cecilia上課，1940年，當他12歲的時候，正式入讀學院，修讀為期四年的課程，學習小號、作曲和合唱音樂，師承作曲家Goffredo Petrassi。

轉捩點是1961年。Ennio Morricone首次為意大利電影《Il federale》足本負責配樂，自此與電影結下不解緣，過去半個世紀，他先後參與超過400套電影和電視劇的音樂製作，包括《獨行俠決鬥地獄門》（The Good, The Bad and the Ugly／1966）、《戰火浮生》（The Mission／1986）、《星光伴我心》（Cinema Paradiso／1990）、《王子復仇記》（Hamlet／1990）以及《西西里的美麗傳說》（Malèna／2000）等等。

由1979年憑《夢斷天涯》（Days of Heaven）首度提名奧斯卡最佳配樂後，一直與小金人無緣，直至37年後，終憑《冰天血地8惡人》（The Hateful Eight）第6次入圍，更成功贏得人生第一座金像獎，同時以87歲高齡，成為史上最年長的奧斯卡得獎者。

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