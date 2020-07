配樂大師Ennio Morricone逝世　經典《La Califfa》香港曾晚晚播

享譽國際的意大利傳奇配樂大師Ennio Morricone周一(6/7)逝世,終年91歲,其家人於意國報章 《晚郵報》(Corriere Della Sera)確認死訊。報道指Ennio Morricone於數日前跌倒,導致股骨碎裂,被送往羅馬一家醫院治療,最終因為併發症不治。

撰文:游大東

享譽國際的意大利傳奇配樂大師Ennio Morricone周一(6/7)逝世,終年91歲。(Getty Images)

Ennio Morricone縱橫國際影壇半世紀,乍聽跟香港讀者距離很遠,事實不然。

王家衛執導的電影《一代宗師》(2013)裏,除了梅林茂與Nathaniel Mechaly的原創音樂外,亦曾經用上Ennio Morricone的配樂,分別有兩首,分別是《La Donna Romantica》,此曲原本出現在1966年上映的意大利電影《大浪子》(Come Imparai Ad Amare Le Donne),另一首是《Deborah's Theme》,是Ennio Morricone為電影《義薄雲天》(Once Upon a Time in America/1984)創作,兩首歌連在一起,用來襯托戲中最動人一幕──宮二(章子怡飾)打開心扉,毫無保留的向葉問(梁朝偉飾)表白,她說:「我在最好的時候踫到你,是我的運氣,可惜我沒時間了。人生若無悔,那該多無趣呀!葉先生,說句真心話:我心裏有過你。」那一闋歌,將角色的情感變得更濃郁,令人念念不忘。

得悉Ennio Morricone離世,王家衛在其個人微博發帖文,以八個字悼念:「往事長存,心中有過。」至於有份參演《一代宗師》的韓國女藝人宋慧喬,也在個人Instagram分享限時動態,她選用的,正是《Deborah's Theme》的歌曲相片。

導演王家衛得悉Ennio Morricone離世,在微博發帖,以八字致哀。(王家衛微博截圖)

有份參演《一代宗師》的韓國女藝人宋慧喬,也在個人Instagram分享限時動態,她選用的,正是《Deborah's Theme》的歌曲相片。(Instagram.com/kyo1122)

《一代宗師》裏,宮二(章子怡飾)向葉問(梁朝偉飾)表白一幕,王家衛借用兩首Ennio Morricone舊作,令角色的情感昇華。(《一代宗師》劇照)

27年前《La Califfa》晚晚電視播放

始終對電影認識有限,所以如果要談Ennio Morricone的音樂作品,就一定要說1993年在全港電視首播的鐵達時手錶廣告《天長地久》,事關這個耗資龐大的廣告(現在或會稱為微電影),配以主題音樂《La Califfa》(原本是1970年由Alberto Bevilacqua執導的同名電影歌曲),雖是27年前的事,但現在回想,無論畫面、音樂,以至廣告口號「不在乎天長地久,只在乎曾經擁有」仍然清晰,是真真正正的深入心坎裏。

今時今日,看到鐵達時廣告,或者沒有感覺,甚至有點厭惡,何解?因為1988年至1993年間,香港曾經出現過堪稱絕世經典後無來者的「天長地久三部曲」,都是由鍾楚虹已故丈夫朱家鼎(Mike Chu)領軍製作,其團隊成員包括創意總監陳志明(Kinson Chan)、文案盧婉儀(Iris Lo)和導演徐佩侃(David Tsui),他們先後於1988年、1990年和1993年推出三套廣告,前兩套分別由梅艷芳、王傑主演,而1993年版本則由周潤發與當時正上位中的吳倩蓮擔正。

三部曲之中,以第三部製作規模最大,故事發生在第二次世界大戰期間的中國東北,一名年輕的戰機機師(周潤發飾)剛與愛人(吳倩蓮飾)結婚,生活幸福美滿,突然有天,瞥見戰機在頭上飛過,猛然醒起男兒要保家衛國的責任,無奈要與妻子分離。

1993年,朱家鼎執導鐵達時「天長地久」廣告系列第三部曲,男主角是周潤發,女主角是當時得令的吳倩蓮。發哥當時受訪說:「數年前她來港拍《天若有情》,首次踫面,覺得她像個小妹妹,這次合作,發覺她演技成熟了,人也豪氣,有點像阿梅(梅艷芳)。」(網上圖片)

+ 2

周潤發配吳倩蓮 朱家鼎造就雋永經典

參考《壹週刊》的專題報道,當時為了營造二戰前空軍出動的磅礡氣勢,製作公司拉大隊北上,飛往吉林省長春市拍外景,再到上海拍攝硬照。當年發哥坦言,在長春拍攝期間相當辛苦:「主要是天氣驟變,一日內,可以遇到早上落雪,下午(刮)大風沙,然後又陽光普照,我拍外景以來從未試過,可說是奇景。」至於製作費有多少,當時朱家鼎指因為屬於商業秘密不肯透露半句,倒是在旁的周潤發自顧自的說:「大製作,大製作!」不過單從片段中的場面調度、演員人數、服裝,甚至為了拍攝其中一幕,而專誠找人製作一幅30呎乘60呎的大型電影海報,作為周吳二人合照的背景,就知道整件事有幾疊水。

錢,從來不是問題,關鍵在於,有沒有那種品味和涵養。有諸內形諸外,朱家鼎當年領軍的製作,之所以能夠抵得過歲月洪流,今天在YouTube重溫仍然感動,只因劇本、畫面、配樂還有用字的拼合,每一秒都是經過精心計算,既折射出品牌形象,又能夠帶出高雅氣息,用最精準的言辭去說,是雋永。如上所述,同一品牌多年後再拍系列廣告,只落得肉酸二字,令人看得尷尬,因為「大腦」已換了別人,而那人卻不是朱家鼎,以往追求有姿勢有實際,講求內容考究(朱導受訪指,當年要四出搜羅跟廣告時代背景切合的戰機,所以才要拉大隊去長春取景),現在只講求剎那話題,放完煙花便算,以為消費者會照單全收,證明遊戲規則變了,一切都回不去了。

2016年,當時已87歲的Ennio Morricone,憑《驚天動地8惡人》勇奪最佳配樂,成為史上最年長的奧斯卡得獎者。(Getty Images)

久候40年 終奪小金人

Ennio Morricone於1928年在羅馬出生,自細接受古典音樂訓練,生命中第一位導師就是其父兼音樂家Mario Morricone。Ennio最初被迫接觸小號,並於著名學府National Academy of St Cecilia上課,1940年,當他12歲的時候,正式入讀學院,修讀為期四年的課程,學習小號、作曲和合唱音樂,師承作曲家Goffredo Petrassi。

轉捩點是1961年。Ennio Morricone首次為意大利電影《Il federale》足本負責配樂,自此與電影結下不解緣,過去半個世紀,他先後參與超過400套電影和電視劇的音樂製作,包括《獨行俠決鬥地獄門》(The Good, The Bad and the Ugly/1966)、《戰火浮生》(The Mission/1986)、《星光伴我心》(Cinema Paradiso/1990)、《王子復仇記》(Hamlet/1990)以及《西西里的美麗傳說》(Malèna/2000)等等。

由1979年憑《夢斷天涯》(Days of Heaven)首度提名奧斯卡最佳配樂後,一直與小金人無緣,直至37年後,終憑《冰天血地8惡人》(The Hateful Eight)第6次入圍,更成功贏得人生第一座金像獎,同時以87歲高齡,成為史上最年長的奧斯卡得獎者。

點擊下列圖輯,細閱Ennio Morricone生前的作品: