陳奕迅(Eason)將於今天(11/7)舉行兩場「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert 」網上慈善音樂會,為「演制抗疫基金」籌款,幫助在疫情下手停口停的演藝界工作者,不過因為疫情關係,原定早上6時舉行的「日出場」,已於周五(10/7)早上完成錄影,而下午5時的「黃昏場」則按照原定計劃現場直播。現時距離網上音樂會首場演出時間愈來愈近,台前幕後均希望把是次演出做到最好,務求帶給所有在電視及網絡平台前的觀眾最高視覺及聽覺享受,到底Eason會獻唱甚麼歌曲?就要留意稍後時間《香港01》app及網站、《01娛樂》及《01眾樂迷》Facebook專頁直播!