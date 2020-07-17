梁漢文10月底演唱會延期　發言人：公眾沒必要承擔買飛後之不便

梁漢文（Edmond）在4月底宣布即將於10月底舉行紅館演唱會，有信心成為經歷新冠肺炎疫情後首個於紅館開售票演唱會的歌手，無奈近日出現第三波爆發，政府再次收緊限聚令，疫情急轉直下，Edmond個唱終在今晚（17/7）宣布延期。

Edmond10月底紅館個唱延期。（資料圖片）

主辦單位指，鑑於香港近日新型冠狀病毒疫情日趨嚴重，經過與康文署及相關政府部門等溝通後，目前仍未獲得正式的入座人數安排，以致無法向公眾落實公開發售門票之數量及座位安排。「在慎重考慮及與相關製作單位商討後，為確保觀眾、表演者、工人作人員等安全及健康著想，主辦單位決定原定於2020年10月31日及11月1日於香港紅磡體育館舉行之 《FWD富衛保險呈險﹕梁漢文天天在家音樂會 2020》將延期舉行。至於演唱會具體延期時間，大會指將視乎疫情實際情況及相關政府部門落實通知後，再另行公布。」

Edmond已收到公司演唱會延期的通知，他個人認為公司決定非常合理，並將聽從公司安排。（資料圖片）

梁漢文：公司決定非常合理

而大岳娛樂發言人表示，在籌備期間一直叫Edmond做好演唱會或會延期的心理準備，又指：「六月底喜見疫情好轉， 紅館一度宣佈可開放八成入座率， 於是才決定進行影演唱會海報工作，影完海報，疫情又開始日漸嚴重，七月十五日紅館閉館，何時再開，及如何發售座位等措施，又再有變，要有待開館才會有新通知。公司認為沒必要要公眾承擔買飛之後又再有變之不便，才決定延期。」而Edmond亦已收到公司演唱會延期的通知，他個人認為公司決定非常合理，並將聽從公司安排。