【三浦春馬逝世】曾指今夏出新歌　遺作《Night Driver》如期推出

日本男星三浦春馬日前自殺身亡，終年30歲，他曾在個人Twitter貼文，透露即將於夏天發行新歌，而三首歌的風格都不同，因此其遺作能否如期推出一直受到樂迷關注。日前其所屬唱片公司A-Sketch在官方網站發表聲明，宣布第二張EP《Night Driver》將如期於8月底發行，而同名單曲亦已於今日（24/7）在串流平台上架。

三浦春馬曾在7月10日對外透露《Night Driver》推出的消息。（三浦春馬Twitter截圖）

A-Sketch在聲明指出，公司收到三浦Fans對《Night Driver》能夠如期發行的盼望，亦認為，三浦透過今次新作中展現的新形象而孕育出來歌曲靈魂，箇中努力不應抹殺，因此決定按照原訂計劃推出EP，聲明中又指出：「我們透過將三浦春馬的作品推向世界，希望他的靈魂將繼續在你們的心中閃耀。」另外，是次EP部分收益將透過三浦生前支持的慈善活動「Act Against AIDS」捐給非牟利組織「Friend Without A Border Japan」。

《Night Driver》EP如期在8月26日推出，而數位單曲已在今日（24/7）上架。（三浦春馬Twitter圖片）

今次EP將收錄三首歌曲《Night Driver》、《ONE》及《You & I》，其中《You & I》更是他首次挑戰作曲、填詞的作品。專輯已率先於各大音樂平台上架，唯樂迷目前只能收聽單曲《Night Driver》，而初版及普通版的實體EP將於8月26日同步發行。

立即收聽三浦春馬遺作《Night Driver》以及重溫三浦春馬的生前照片：