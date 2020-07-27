【專訪】AGA拆解Demo製作要訣　切忌自我質疑：咁仲差過賣唔到歌

要成為一位出色的音樂人，學懂如何正確製作樣本唱片（Demo）相當重要，近年屢獲唱作人獎項的AGA江海迦亦引起不少支持者對音樂創作的興趣。AGA接受《01眾樂迷》訪問時更大談製作Demo的心得，有興趣的讀者不妨趁機偷師，好好裝備自己。 撰文：劉傳謙

在許多人眼中，製作Demo是音樂人的工作，但AGA認為能趁機將腦開中天馬行空的想法實踐：「例如你要製作Jazz（爵士樂），你自己嘅Jazz又會係點呢？或者我想Jazz加R&B（節奏藍調），究竟係點呢？Jazz加Rock（搖滾）又會係點呢？即係好似煮餸咁，點樣製作一碟自己嘅特色料理。」在日常製作Demo方面，AGA建議大家留意以下3點：

AGA認為Demo可以將天馬行空的想法嘗試實現。在製作其中一首普通話歌時，AGA更得到父親幫忙彈奏古典結他。（AGA Instagram圖片）

1. 建造在家工作室 電容式咪高峰方便錄和音

要製作Demo，首先要準備足夠器材，在家中製作一個工作室。基本而言，作曲時需要電腦、錄音介面（Audio interface）、前置放大器（PreAmp）、電子琴及咪高峰。AGA認為咪高峰相當重要，在家中會選用電容式咪高峰（Condenser microphone），她解釋：「普通嘅咪同唱卡拉OK嘅時候用嘅咪都會收晒所有嘅環境聲，即係你隔離嗰個人講嘢都會收到。但係Condenser mic就可以集中收你把聲，不過當你唔講任何嘢嘅時候，你係可以聽到隔離房講嘅秘密，所以佢對聲音係好敏感。」正因如此，AGA部分作品的和音，最後仍能採用在家錄製的版本，省卻不少功夫。她亦提醒讀者要細心選擇最合適的電容式咪高峰：「例如女仔通常都會高音少少、把聲尖啲，就要睇下邊個牌子嘅mic可以中和少少，等把聲冇咁尖。」

談到個人習慣，AGA在製作Demo時必定帶備外置硬碟，以防工作上的技術意外令自己一無所有：「當部電腦突然間壞咗嘅時候，你所有嘅作品都會變炮灰㗎啦，所以一定要有個hard disk裝住晒所有嘅檔案。我自己都試過無數次，有啲做咗幾日嘅歌突然間冇咗，大家一定要記住用hard disk！」最後，為保持足夠精力，AGA必定會準備一杯咖啡，以渡過約7至10小時的製作過程。

2. 為作品嘗試編曲、填詞 為Demo賦予靈魂

要從數百首demo中突圍而出並不簡單，AGA除演奏自己所編的旋律外，亦會為自己的作品作簡單編曲，提高Demo的完整度。她認為這類作品有助為編曲人制定作品最終呈現的曲風：「就算好概括咁講『我做緊一首R&B』，但係R&B都有成百萬種，你做緊乜嘢類型嘅R&B？所以編咗少少曲先去交Demo，其他人通常都會容易啲明白。」

部份唱作人開始會在製作Demo時為作品填詞，AGA亦不例外。即使知道詞作最後不會採用，但她仍堅持為自己作品填詞：「我要有嘢講先會寫一首歌，我覺得首歌係有一個靈魂喺裏面。」AGA特別談起第一首面世的作品《Better Me》（薛凱琪原唱），副歌保留部分英文歌詞，間接形成日後作品的特色：「好多時都係填詞人同監製覺得，嗰啲係首歌嘅靈魂嚟，係最核心嘅部分，所以先會選擇用返嗰啲英文，絕對唔係錄錄下加啲英文落去。」

3. 切勿自我否定：Self doubt仲差過賣唔到歌！

在硬件及技術上準備就緒後，就要開始調整製作Demo時的心態。面對自己作品最後無法被其他音樂人選中，AGA認為隨時都要做好這種心理準備：「我會覺得一首歌冇被揀中有好多唔同嘅原因，我從來唔會覺得某一首歌係唔好嘅作品，我只係覺得嗰首歌未必適合廣東話，或者適合嗰個歌手。」她在作曲生涯首3年沒有作品被選中，亦曾試過懷疑自己音樂創作的能力，但她直言作曲人要保持自信心，不應自我否定。

AGA亦指出另一個奇怪現象，大部分在晚間完成的作品，翌日卻發現問題多多：「夜晚寫完嘅歌，第二朝聽返就會覺得好慢，要即刻較返快。同埋有時會覺得首歌好好聽，但係第二朝聽返就會覺得好悶，連自己都聽唔明寫緊咩。」大部分音樂人在創作時習慣順序創作主歌（Verse）、導歌（Pre-chorus）及副歌（Chorus），結果令副歌未夠突出，失去歌曲記憶點（Hook line）。AGA建議創作時先從副歌開始，並從副歌旋律出發構思其他部分，方便保留作品的記憶點。