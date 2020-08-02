鄭欣宜難忘與婆婆孖鋪17年　黃偉文留言反獲邀將故事變成歌詞

早前AGA為宣傳新歌《See You Next Time》，以《白蘭花》為題撰文，於社交平台分享對太婆的掛念，更邀請圈中好友分享屬於一件關於不捨得的心事。其中鄭欣宜（Joyce）周六（1/8）上載兒時與外婆合照，又以一句寧波語搖籃曲點題，憶起過往與婆婆同床睡覺的日子。在填詞人黃偉文（Wyman）鼓勵下，這段故事更有望成為Joyce新歌題材。

除了媽媽沈殿霞，Joyce亦非常掛念婆婆。（鄭欣宜Instagram圖片）

外界一直認為Joyce是位堅強和獨立的女生，其實她在17歲前一直與婆婆合睡，每晚都要婆婆掃背和唱搖籃曲才能入睡，完全不符合女強人形象。雖然Joyce至今只記得搖籃曲的第一句，但她仍能從中受到啟發：「這首歌的故事像告訴我生命上一定會遇到很多不愉快的事，但這是必經之路。只有經歷過不愉快的事，才能更加珍惜快樂所帶給我們的意義。」33歲的Joyce如今獨居，縱使只記得搖籃曲第一句「不見天、不見地、不見那高低⋯」，但每逢睡不著的日子，她都會哼起這句歌詞，可見她仍相當掛念離開自己12年的婆婆。

如果日後Wyman與Joyce再度聯手，相信樂迷都不會感到意外。（鄭欣宜Instagram截圖）

Wyman看到這段故事後留言：「為什麼不把這個美麗的故事變成一首歌？」Joyce亦相當識做，回覆Wyman指：「因為一定要是找你寫！」Joyce上一首單曲，已是上年7月派台的《救命歌》，今次他們在社交平台一問一答，莫非正暗示今年將再度聯手炮製新歌？