鄧小巧與藍奕邦赴加國錄新歌《同檯》　因「唔啱Key」險反目成仇

鄧小巧早前推出新歌《同檯》，講述自己希望與父輩相處，但害怕與他爭執的矛盾心理。這首歌由藍奕邦負責曲、詞，他早在3年前已經寫好，但鄧小巧要到年初到加拿大閉關做歌期間才能順利錄音，原來二人曾因為作品音域太闊，錄音期間幾乎反目成仇。

藍奕邦與小巧在IG直播，大談在加拿大製作《同檯》時差點反目成仇的經歷。

二人日前在Instagram開直播，介紹新歌《同檯》幕後花絮。小巧最初一直在埋怨：「首歌音域好闊呀，我一定唱得唔好聽啦！」但藍奕邦卻堅持不作任何修改，更指：「你係一個專業歌手嚟，你係女銀（2019年度「叱咤樂壇女歌手銀獎」得主），你一定要唱到！我唔會再改我啲音啦，你要尊重我嘅藝術創作，我已經因為好錫你改咗好多音啦！」

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後來在試唱後，藍奕邦主動提出將原作音階降一度，又建議小巧只需將歌曲精華部分唱出即可，讓後者大感無奈，更一度爆粗指：「做呢首歌做咗3年，一直都係講緊『首歌Key太高』，你唔覺之嘛！」不過爭拗過後，二人都知道各自想法，最後《同檯》更一Take過完成錄音。

鄧小巧上年12月嘅演唱會，藍奕邦都現身支持。（梁碧玲攝）

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談起這段往事，小巧亦在IG解釋，二人只因對作品質素有執着而爭執：「正正都係因為阿邦愛之深，責之切，而我亦都因為在乎，所以受傷。可能一早都當咗阿邦係屋企人，如果唔係一定反目成仇。」