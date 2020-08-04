菊梓喬盼為JW作新歌　冇諗過爭做「一姐」：我唔鍾意亦唔會去比較

JW王灝兒今日（4/8）正式加盟星夢娛樂，HANA菊梓喬亦出席現身撐場，親自為對方送上祝福，更主動上前祝酒。身為創作歌手的HANA讚賞JW歌聲可愛，希望日後能為JW寫歌。

JW強勢加盟星夢拍劇做主持 何哲圖唔驚有是非：佢哋好知做緊咩！

HANA透露自己已完成不少非劇歌錄音，希望在公司安排下能逐一面世。（梁碧玲攝）

記者會上，HANA主動向新加盟星夢的JW祝酒。（梁碧玲攝）

HANA接受《01眾樂迷》訪問時分享對JW音樂的看法，她認為：「我覺得佢好得意，唱歌同講嘢把聲好唔似，我好鍾意佢把聲。（最鍾意佢邊首歌？）《矛盾一生》，一定會唱到喊，失戀嗰陣都會攞嚟聽。」她亦希望日後與JW在音樂上合作，甚至為對方作曲：「有啲歌寫咗畀公司，佢哋都覺得好，希望可以畀到其他歌手唱。」

HANA不願與其他女歌手比較，面對是非時亦主動避開。（梁碧玲攝）

HANA與星夢老闆何哲圖以及JW一同合照。（梁碧玲攝）

星夢再有實力女唱將加盟，HANA認為自己只需專注自己作品能否打動聽眾即可，不會與其他歌手比較：「我本身係難啲同其他人比較嘅人，我唔鍾意比較，我唔會去比較，亦都冇條件比較。（唔覺得「一姐」地位不保？）大家講下笑啫，邊有呀？我哋從來都冇分過呢啲嘢。」

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